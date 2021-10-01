В Ленобласти экипаж Ми-26 перевез "истребитель" на внешней подвеске

Экипажи крупнейших в мире транспортных вертолетов Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали задачи по перевозке крупногабаритных грузов. На внешней подвеске они транспортировали объект, имитирующий самолет-истребитель.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, летчики крепили, поднимали в воздух, перевозили не только "самолет-истребитель", но и контейнеры с гуманитарной помощью.

Доставка нестандартных грузов на внешней подвеске - это очень сложная задача. И данные навыки экипажи постоянно отрабатывают.

Максимальная грузоподъемность Ми-26 - 20 тонн. Летчики внимательно контролируют свой груз, отслеживая его состояние по бортовым видеокамерам.

Светлана Цыганкова