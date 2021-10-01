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Российская газета

В Ленобласти экипаж Ми-26 перевез "истребитель" на внешней подвеске

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Экипажи крупнейших в мире транспортных вертолетов Ми-26 Ленинградской армии ВВС и ПВО отработали задачи по перевозке крупногабаритных грузов. На внешней подвеске они транспортировали объект, имитирующий самолет-истребитель.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, летчики крепили, поднимали в воздух, перевозили не только "самолет-истребитель", но и контейнеры с гуманитарной помощью.

Доставка нестандартных грузов на внешней подвеске - это очень сложная задача. И данные навыки экипажи постоянно отрабатывают.

Максимальная грузоподъемность Ми-26 - 20 тонн. Летчики внимательно контролируют свой груз, отслеживая его состояние по бортовым видеокамерам.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
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