Оказалось все переводчики текстов пользуются автоматическими программами

Инструменты для перевода с одного языка на другой, также известные как инструменты CAT tools (computer-assisted translation), повышают производительность и согласованность перевода, сохраняя при этом низкие затраты.

Они обычно включают несколько отдельных технологий в интегрированную программу.

Эти инструменты прошли долгий путь от своего скромного начала, сначала как автономное программное обеспечение, которое можно использовать на одном компьютере, до современного облачного онлайн-инструмента, доступного из любой точки мира.

Каковы преимущества CAT

Компьютерные инструменты перевода облегчают процесс перевода, разделяя текст на более мелкие части (сегменты), которые можно легко перевести.

Затем сегменты организуются таким образом, чтобы облегчить переводчику эффективную работу по переводу, что делает перевод занимающим намного меньше времени.

Преимущество CAT заключается в том, что эти сегменты могут быть вызваны позже в процессе, обеспечивая соответствие терминологии и стиля написания из исходного текста.

Этот тип перевода также полезен, когда материал для перевода похож на ранее переведенный материал.

Это связано с тем, что инструменты CAT имеют встроенную память переводов, что обеспечивает более точный и быстрый перевод.

Это программное обеспечение также снижает вероятность ошибок путем записи переведенных сегментов вместе с оригинальным текстом. Переводчик имеет доступ к каждому из переведенных сегментов в любое время, чтобы гарантировать, что сегмент переведен правильно.

Недавно на Финфокус в подробностях рассказали о схемах заработка на переводе текстов - https://finfocus.today/zarabotat-na-perevode-tekstov.html, но о самом интересном они умолчали, что все переводчики пользуюстя автоматическими программами переводчиками, только это не Google translate, а кое-что более профессиональное.

Технологии CAT специально разработаны, чтобы позволить переводчику искать и изменять определенные сегменты текста, позволяя ему своевременно вносить изменения.

Как работает процесс

Ваш партнер по языковым услугам сначала извлечет содержание перевода из исходного файла. Затем загрузите извлеченный контент в CAT-инструмент по вашему выбору. Инструмент CAT использует память переводов для распознавания и редактирования ранее переведенного контента. Инструмент подключается к доступной базе данных терминологии и предлагает советы переводчиков, пока они работают для обеспечения согласованности в переводе. Переводы рассматриваются и редактируются редакторами и корректорами для обеспечения максимальной точности. Все переведенные сегменты хранятся в памяти переводов. Инструмент CAT генерирует целевой файл. Технические специалисты завершают работу с целевым файлом, чтобы убедиться, что он наиболее точно соответствует выходному файлу. Целевой файл затем передается клиенту.

Почему инструменты CAT настолько эффективны в локализации

Успешная локализация, как правило, требует огромного количества текста, для перевода которого потребуется много времени, если технология не используется. Однако это легко достижимо для компьютерного перевода благодаря памяти переводов. Благодаря высокой скорости и точности технологии вы можете получить больше переведенного контента при меньших затратах.

Если у вас есть многократные документы - например, технические руководства - инструменты CAT помогут переводчику перевести переведенные фразы, чтобы их не нужно было переводить повторно.

Таким образом, вы можете сэкономить на стоимости ваших переводов, так как вам никогда не придется платить дважды за одну и ту же фразу!

Инструменты CAT облегчают процесс перевода благодаря улучшенной согласованности и высокой производительности - по разумной цене.