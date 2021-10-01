Экс-начальник главного штаба РВСН сомневается в наличии гиперзвуковых ракет у КНДР

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Заявление Пхеньяна об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты вызывают сомнение, заявил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

"Вряд ли Северная Корея продвинулась настолько, что уже готова создавать гиперзвуковое оружие. Я в этом очень сильно сомневаюсь, у меня очень большие сомнения по поводу достоверности этих заявлений", - сказал он.

"Уровень развития промышленности Северной Кореи не даёт оснований утверждать, что это реально случилось", - сообщил Есин.

По его словам, КНДР могла испытать обычную ракету, назвав её гиперзвуковой.

Есин сказал, что в настоящее время гиперзвуковые ракетные технологии есть у России, США и Китая.

По данным военных КНДР, 28 сентября они испытали гиперзвуковую ракету, сообщало агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ. Речь идёт о ракете "Хвасон-8". Испытание в Пхеньяне называют успешным.

Северокорейские СМИ отмечали, что разработка гиперзвуковой ракеты - один из пяти приоритетов пятилетнего военного плана, принятого в январе 2021 года.

Ранее в сентябре сообщилось об испытаниях гиперзвуковой ракеты американскими военными.

15 сентября вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия сильно опережает другие страны в области создания оружия на новых физических принципах. "Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран. И впервые за все это время вырвались вперёд. В области создания гиперзвукового оружия", - сказал Борисов.

Среди нового российского гиперзвукового оружия ранее называли морские ракеты "Циркон", стратегические комплексы "Авангард" и авиационные комплексы "Кинжал".

24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал". С апреля 2018 года они несут дежурство над Каспийским морем. Кроме того, военные сообщали о планах до 2024 года оснастить этими комплексами авиаполк в Красноярском крае. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов в декабре 2019 года сообщил, что Россия расширяет географию применения гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и уже испытала его в Арктике.

24 августа на форуме "Армия-2021" министерство обороны России заключило новый контракт на поставку ракет для гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал".

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

26 марта президент РФ заявил, что боевой блок комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется. По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.