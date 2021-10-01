Т-72 использовали в качестве базы для создания ракетной установки ПВО

В Индии шасси Т-72М1 послужило основой для созданного в этой стране зенитного ракетного комплекса малой дальности Akash. Об этом напомнили размещенные в Сети видеокадры.

Все системы этого ЗРК были установлены на единой платформе от выпускавшегося по лицензии основного боевого танка.

Например, пусковая установка, на которой размещаются три двухступенчатые твердотопливные ракеты массой 720 кг. Они оснащены боевыми частями, весящими 60 кг. Радиус разлета осколков при взрыве в районе цели достигает 10 м. Длина - 5800 мм. Максимальная скорость полета - 1000 м/с.

Akash способен поражать самолеты и вертолеты различных типов, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на высотах от 30 до 20000 метров и дальностях от 3000 до 25000 метров.

Имеется также мобильная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, сопровождающая более шести десятков воздушных объектов, командный пункт и машина связи.

Этот вариант комплекса противовоздушной обороны был подвергнут жестким испытаниям в условиях пустыни, где машины продемонстрировали хорошую проходимость и надежность.

Кроме танкового есть еще вариант на базе боевой машины пехоты БМП-2. Однако известно, что гусеничные шасси, кроме очевидных преимуществ, обладают определенными недостатками. У них, в частности, гораздо меньший ресурс по сравнению с колесными машинами, в эксплуатации они, соответственно, дороже. Поэтому также созданы буксируемые модификации и версии, выполненные на основе четырехосного вездехода TATRA.

Алексей Брусилов