В 2020 году Роскосмос обеспечил запуск 140 космических аппаратов

В 2020 году в эксплуатацию были введены вновь созданные наземные станции космического назначения

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" обеспечила в 2020 году запуск 140 отечественных и иностранных космических аппаратов. Об этом говорится в годовом отчете госкорпорации.

В документе отмечается, что в 2020 году было проведено 17 безаварийных пусков, из них два пуска в рамках программы развития системы ГЛОНАСС, пять коммерческих пусков и три по планам Минобороны РФ. "При проведении указанных пусков запущено 140 космических аппаратов [включая малоразмерные], из них 18 космических аппаратов [КА] социально-экономического назначения, 119 КА - коммерческого назначения, 3 КА - военного назначения", - говорится в отчете.

Там также отмечается, что организациями Роскосмоса были также обеспечены два пуска российских ракет с космодрома Куру во Французской Гвиане. Кроме того, при запуске блока КА "Гонец-М" №16 в качестве попутной полезной нагрузки была выведена группа из 19 малых спутников.

Таким образом, отечественная орбитальная группировка по состоянию на конец 2020 года составляла 160 спутников (71 аппарат социально-экономического и научного значения и 28 навигационных спутников).

Кроме того, в 2020 году в эксплуатацию были введены вновь созданные наземные станции космического назначения: четыре региональных и два центральных станции системы спутниковой связи "Гонец".