Lynk успешно подключила обычные мобильные телефоны к спутнику.

Американская компания Lynk заявила, что первой в мире наладила двухстороннюю связь между обычным мобильным телефоном и спутником. В будущем компания хочет развернуть глобальную сеть спутников, предоставляющую связь в удаленных местах без наземных вышек связи без необходимости в спутниковом телефоне.

Мобильная связь считается почти повсеместной, но на самом деле большая часть поверхности Земли не покрыта сигналами вышек сотовой связи. Причем речь идет как об удаленных частях суши, где при необходимости можно развернуть сетевую инфраструктуру, так и об океанах, где строительство вышек связи практически невозможно и нецелесообразно. Совсем отрезанными от связи эти места назвать нельзя — есть спутниковые операторы, такие как Iridium, Inmarsat и Globalstar, предоставляющие доступ к мобильной связи или интернету. Но для работы с ними необходимо покупать большие спутниковые телефоны.

В последние годы инженеры стали работать над способами подключения обычных смартфонов к спутникам, особенно с появлением 5G-модемов с возможностью формирования луча. В 2020 году Lynk заявила, что первой отправила текстовое сообщение со спутника на обычный мобильный телефон без аппаратных модификаций, а теперь рассказала, что уже на протяжении некоторого времени успешно испытывает двухстороннюю связь. За время испытаний, которые проходили в США, Великобритании и на Багамских островах, специалисты подключили к спутнику несколько сотен мобильных телефонов.

Этапы соединения телефона со спутником Источник изображения: Lynk

Для телефонов на Земле сигналы спутника выглядят как сигналы обычной вышки связи. Для этого инженеры разработали методы компенсации доплеровского сдвига, возникающего из-за быстрого движения спутника по орбите. Для подключения устройств он посылает в сторону Земли сигналы на широковещательном канале управления. Устройства на Земле принимают этот сигнал и отправляют запрос на подключение, после чего спутник проверяет наличие абонента в базе и принимает решение.

На текущий момент компания запустила пять спутников, причем, судя по всему, в испытаниях принимал участие только последний, запущенный летом. При одном работающем спутнике связь доступна лишь несколько минут в день и лишь в определенных районах Земли. Но к 2023 году Lynk планирует запустить около 100 спутников, что позволит обмениваться данными с аппаратами каждые несколько минут.

Созданием спутниковой группировки для связи с обычными телефонами также занимается компания AST & Science. В 2019 году она запустила первый спутник и заявила об успешных испытаниях, но не раскрыла подробности о них, в том числе о том, была ли установлена двухсторонняя связь.

Григорий Копиев