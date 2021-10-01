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Американцы испытали программу для управления беспилотными ведомыми

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Американцы испытали программу для управления беспилотными ведомыми
Американцы испытали программу для управления беспилотными ведомыми.
Источник изображения: Raytheon

Американская компания Raytheon протестировала программу, позволяющую пилотируемому боевому самолету координировать несколько беспилотных ведомых. Как сообщает FlightGlobal, во время испытаний оператор одновременно контролировал три беспилотника в воздухе.

Сегодня в США, Великобритании и некоторых других странах идут разработки беспилотников сопровождения для пилотируемых боевых самолетов. Эти аппараты возьмут на себя часть их функций, в том числе воздушный бой, дальнюю разведку и постановку радиоэлектронных помех. О том, как конструкторы пришли к идее беспилотного ведомого, можно почитать в нашем материале «Всегда рядом».

Raytheon 29 сентября сообщила о летных испытаниях программы, позволяющей пилотируемому боевому самолету координировать несколько беспилотных ведомых. Во время этих испытаний оператор одновременно контролировал три беспилотника. Какие именно это были аппараты, американская компания не уточнила. Судя по фотографии, которую она опубликовала, это могли быть BQM-34S, которых ВМС США использует в качестве воздушных мишеней.

Во время испытаний оператор ставил беспилотникам задачи, а они сообща разрабатывали порядок действий, необходимый для ее выполнения, и ему следовали. В демонстрации участвовал офис стратегических возможностей Пентагона.

Одновременно исследовательская лаборатория ВВС США ведет программу Skyborg, предполагающую создание относительно дешевых беспилотных ведомых и системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. Про первые летные испытания прототипа «мозга» для беспилотных ведомых Skyborg мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Raytheon
Проекты
AI
БПЛА
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