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Интерфакс-АВН

Радиокомплекс поиска и спасания с обратной связью разработал холдинг "Российские космические системы"

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Бортовой радиокомплекс поиска и спасания (БРКС) нового поколения для среднеорбитального российского сегмента международной космической системы КОСПАС-САРСАТ разработали специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"Теперь аппаратура не только доставит в спасательные службы мира оперативную информацию о точном местонахождении самолетов, морских судов и людей, терпящих бедствие, но также по новому каналу обратной связи сообщит, что сигнал принят и помощь в пути", - сказано в сообщении пресс-службы РКС.

Разработанный в РКС спасательный радиокомплекс устанавливается на модернизированные навигационные спутники системы ГЛОНАСС, говорится в пресс-релизе.

"Помимо штатного канала ретрансляции, который передает в систему КОСПАС-САРСАТ данные от аварийного радиобуя, радиокомплекс получил новый канал обратной передачи данных - канал "квитирования". Российские наземные технические средства смогут передавать на бортовую аппаратуру подтверждение о получении системой КОСПАС-САРСАТ сигнала радиобуя, оснащенного приемной навигационной аппаратурой ГЛОНАСС", - информирует РКС.

Бортовой радиокомплекс далее обеспечит передачу этого подтверждения в массиве данных штатного навигационного сигнала, который будет принят активированным аварийным радиобуем. "Так система даст знать, что сигнал буя "услышан" системой КОСПАС-САРСАТ, и помощь уже в пути. Такая обратная связь поможет поддержать активное психоэмоциональное состояние попавших в бедствие и позволит снизить вероятность необдуманных действий и деструктивной паники", говорится в сообщении.

Главный конструктор направления бортовой аппаратуры поиска и спасания РКС Сергей Букин отмечает, что специалисты холдинга, который отвечает за отраслевые стандарты при создании новой аппаратуры, "сделали акцент на унификации наших решений". "Такой подход сократил сроки разработки, уменьшил количество применяемых комплектующих, позволил использовать единые схемотехнические решения к установке нашей аппаратуры на различные космические платформы", - сказал Букин, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, в отличие от спутников на низкой орбите, относительно малое число которых в системе КОСПАС-САРСАТ неизбежно создает "слепые зоны" и длительные (в некоторых случаях до двух-трёх часов) задержки передачи данных в службы поиска и спасания, удалённость спутников от Земли на расстояние 20 тыс. км и многочисленность группировки позволяет новой среднеорбитальной составляющей КОСПАС-САРСАТ охватить и непрерывно принимать сигналы со всей территории Земли в реальном времени.

"Международная спутниковая система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ почти 40 лет успешно помогает спасать человеческие жизни. С момента запуска в 1982 году первого спутника с аппаратурой поиска и спасания разработки РКС с помощью этой системы спасено более 50 тысяч человек по всей планете", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
ГЛОНАСС
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