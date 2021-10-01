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Российская газета

Беларусь получила первую партию российских БТР-82А

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Источник изображения: rg.ru

Белорусская армия в четверг получила первую партию БТР-82А российского производства.



Как сообщает военное информационное агентство "Ваяр", техника прибыла на железнодорожную станцию Озерище, где произошла ее разгрузка.

Бронетранспортеры поступят в одно из механизированных соединений сухопутных войск. Также несколько машин направят в 72-й учебный центр и Военную академию Республики Беларусь.

Отмечается, что "восемьдесят вторые" этой партии оборудованы белорусскими средствами связи и прицелами.

БТР-82А вооружены 30-мм автоматическими стабилизированными в двух плоскостях пушками 2А72 и спаренными 7,62-мм пулеметами ПКТМ. Орудие, в зависимости от типа применяемых боеприпасов, способно уничтожать наземные цели на дальностях 2000-3600 метров, а также малоскоростные низколетящие объекты на высотах до 2000 м.

Мощность турбодизельного двигателя - 300 л.с. Скорость по шоссе - 80 км/ч и 9 км/ч на плаву. Запас хода по топливу -700 км.

Полная боевая масса - 16000 кг, вместимость -10 военнослужащих.

Вместе с бронетранспортерами также прибыли две бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-К. Выполненные на базе БТР-80, они оснащены специальным сварочным оборудованием, лебедкой длиной 75 метров. Имеющиеся краны двух типов могут поднимать грузы весом 1500 кг и 800 кг соответственно.

В качестве вооружения применен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2000 патронов. Характеристики подвижности аналогичны БТР-82А. Запас хода - 600 км. Вес - 14500 кг. Экипаж - 4 человека.

Прибытие второй партии таких боевых машин ожидается в ноябре текущего года.


Алексей Моисеев

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
2А72
БРЭМ-К
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
Проекты
Военные учения
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