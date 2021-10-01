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Интерфакс-АВН

В Минобороны Китая призвали страны AUKUS отказаться от совместного создания ядерных подлодок

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Источник изображения: warspot.ru

Пекин. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти КНР призывают США, Британию и Австралию, сформировавших партнерство в области безопасности - AUKUS, не сотрудничать в сфере строительства ядерных подводных лодок, заявил на брифинге представитель Минобороны Китая У Цянь.

"Китай настоятельно рекомендует трем странам оставить их менталитет "холодной войны" и стиль мышления в духе "игры с нулевой суммой", отказаться от ошибочного решения развивать сотрудничество по ядерным субмаринам", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

Он также прокомментировал информацию о переговорах военных представителей США и КНР, пояснив, что "стороны обстоятельно обменялись точками зрения на отношения между двумя странами и их военными, и на вопросы, представляющие взаимный интерес".

У Цянь приветствовал, несмотря на все трудности, поддержание связей и взаимодействие между Пекином и Вашингтоном. В то же время он обвинил США в провокациях и попытках сдерживать Китай.

AP напоминает, что отношения между США и Китаем ухудшились до максимальной отметки за десятилетия, в том числе в военной сфере. При этом переговоры помощника министра обороны США по вопросам Китая Майкла Чейза и заместителя начальника Канцелярии по международному военному сотрудничеству Центрального военного совета КНР Хуана Сюэпина 28-29 сентября, по всей видимости, стали первыми подобными контактами на столь высоком уровне при администрации президента США Джо Байдена.

В минувший вторник, добавляет AP, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявлял, что ему приходится иметь дело "со значительным объемом разведданных", что Китай беспокоит возможность нападения США. Милли пояснил, что общение между военными двух стран являются крайне важными для предотвращения войны между великими державами, обладающими ядерным оружием.

Между тем, по информации газеты "Саут чайна морнинг пост", накануне глава МИД КНР Ван И в ходе разговора с коллегами из Малайзии и Брунея объяснил, что AUKUS угрожает поддержанию безъядерного статуса Юго-Восточной Азии. По его словам, цель AUKUS - вызвать соперничество между различными региональными силами, заставить их вступить в "геополитическую игру с нулевой суммой".

В этом контексте "Саут чайна морнинг пост" напоминает, что между 10 странами региона действует мораторий - под эгидой АСЕАН - на ядерные вооружения. Документ открыт для подписания обладающими ядерным оружием Китаем, Францией, РФ, Великобританией и США, но никто пока его подписывать не стал.

В свою очередь Ван И повторил позицию Пекина, что AUKUS приведет к усилению гонки вооружений. Министр сказал, что и другие страны теперь могут более активно задействовать ядерные вооружения при формулировании своей политики.

По данным газеты, в среду министр обороны Малайзии Хишаммуддин Хусейн объявил, что планирует вскоре совершить визит в Китай для обсуждения AUKUS. Ранее такие члены АСЕАН, как Индонезия и Малайзия, выразили беспокойство в связи с планами США в рамках партнерства AUKUS снабдить Австралию ядерными подводными лодками. Тревогу на эту тему выражали и власти Филиппин.

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