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Интерфакс-АВН

"Швабе" отправит в Италию оптические прицелы

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Оптические прицелы
Оптические прицелы Холдинга "Швабе".
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) холдинга "Швабе" поставил оптические прицелы различных модификаций в Красноярский край, а также в Республику Алтай, готовится к отправке продукция для итальянских партнёров.

"Ранее предприятие передало крупную партию оптических гражданских прицелов Киргизии. Также готовит продукцию к отправке в Италию", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в четверг.

НПЗ поставил в регионы Сибири прицелы серии ПО4х24 и ПО6х36. "Они предназначены для оружия с боковой планкой типа "Тигр", "Сайга", "Вепрь". Также в перечень вошёл прицел ПО6х36П для установки на планку Пикатинни", - говорится в пресс-релизе.

"Устройства входят в классическую линейку прицелов НПЗ и базируются на конструкции легендарного снайперского прицела ПСО-1, разработанного предприятием в 1963 году. Прицелы востребованы у российских охотников. Выпускаются с двумя видами сетки - полукрест и дальномерная школа. Их эффективную работу в дневное время и в сумерках обеспечивают высокий уровень светопропускания и наличие подсветки", - информирует холдинг.

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Страны
Италия
Киргизия
Россия
Продукция
Сайга (М, МК)
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
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