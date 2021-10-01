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Чехия купила израильский SPYDER

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Источник изображения: warspot.ru

Чехия закрыла сделку по приобретению новой системы ПВО малой дальности. Вчера, 29 сентября, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Чехии подписало контракт с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems.

Стоимость контракта оценивается в 13,69 млрд крон ($627 млн). За эти деньги Чехия получит четыре комплекса ПВО малой дальности SPYDER. Поставки планируется завершить в 2026 году. При этом часть стоимости (до 30%) перекроется участием чешской промышленности в программе SPYDER.

Пусковая установка ЗРК SPYDER на базе Tatra

Источник изображения: israelnationalnews.com

«Я ценю готовность израильского правительства поделиться с нами современной системой обороны, которая приблизит наши вооружённые силы к возможностям XXI века. Наконец, мы избавимся от нашей зависимости от советских систем «Куб» 70-х годов, которые не отвечают текущим требованиям по защите воздушного пространства», — заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар.

SPYDER SR (Surface-to-air Python and Derby Short Range) — зенитный ракетный комплекс малой дальности, разработанный консорциумом израильских компаний Rafael и Israel Aircraft Industries. Этот ЗРК впервые был представлен в 2005 году, известно, что его уже закупили Азербайджан, Вьетнам, Индия, Грузия и Сингапур.

ЗРК SPYDER может комплектоваться ракетами Python-5 (дальность поражения целей — до 20 км, высота поражения целей — от 20 м до 9 км, оснащены инфракрасной головкой самонаведения) и Derby (дальность поражения целей — до 35 км, высота поражения целей — от 20 м до 16 км, с активной радиолокационной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью).

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Страны
Азербайджан
Вьетнам
Грузия
Израиль
Индия
Сингапуp
Чехия
Продукция
КУБ
Компании
Aircraft Industries
Rafael
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