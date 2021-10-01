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ЦАМТО

Оборонный бюджет Франции в 2022 ф.г. составит 40,9 млрд. евро

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

ЦАМТО, 30 сентября. Франция продолжает увеличивать расходы на оборону, которые в 2022 ф.г. достигнут 40,9 млрд. евро (около 48 млрд. долл.), что на 1,7 млрд. евро больше, чем в 2021 ф.г.

Как сообщает Jane’s со ссылкой на пресс-релиз Министерства вооруженных сил Франции, проект бюджета, одобренный Советом министров 22 сентября, предусматривает выделение 23,7 млрд. евро на оборудование, 12,6 млрд. евро – на денежное довольствие и 4,6 млрд. евро – на эксплуатационные расходы. Кроме того, 1,2 млрд. евро будет выделено на зарубежные операции, в основном в Африке.

Отмечается, что с момента прихода к власти в 2017 году президента Франции Эммануэля Макрона увеличение расходов на оборону в общей сложности составило 9 млрд. евро, однако наибольший рост запланирован в 2023-2025 гг., после истечения срока полномочий нынешнего президента в мае 2022 года.

Бюджет Министерства вооруженных сил продолжает расти в соответствии с "Законом о военных программах" (LPM) на 2019-2025 гг. В целом в 2021-2025 ф.г. французское оборонное ведомство получит на 26 млрд. евро больше, если брать за основу расчета на этот 5-летний период базовый показатель бюджета в 2017 ф.г.

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Франция
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