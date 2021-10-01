Началось производство ББМ "Бушмастер" для ВС Новой Зеландии

Бронированные машины Thales Australia Bushmaster MPV австралийской армии на учениях Diamond Strike в Квинсленде, июнь 2015 года.

ЦАМТО, 30 сентября. Минобороны Новой Зеландии объявило о начале производства бронированных машин "Бушмастер" для Вооруженных сил страны на предприятии компании Thales Australia в Бендиго (шт.Виктория, Австралия).

Как заявлено, 43 заказанные правительством по запросу ВС бронемашины обеспечат высокую защиту личного состава Сухопутных войск Новой Зеландии от взрывов и обстрелов из стрелкового оружия. Поставка первых ББМ "Бушмастер" запланирована на конец 2022 года, а полностью контракт будет выполнен в 2023 году. ББМ "Бушмастер" заменят состоящие на вооружение машины "Пинцгауэр". Ориентировочный срок эксплуатации бронемашин, заказанных в пяти различных вариантах, составит 30 лет.

Представители ВС Новой Зеландии совместно с Thales Australia работали над адаптацией базовой версии "Бушмастер" с учетом своих специфических требований. Поставленные машины будут выполнены в версии "Бушмастер NZ5.5".

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2020 года правительство Новой Зеландии одобрило финансирование покупки 43 бронированных машин "Бушмастер" с колесной формулой 4х4 для замены ББМ "Пинцгауэр", состоящих на вооружении СВ Новой Зеландии.

Бюджет в размере 102,9 млн. новоз. долл. (67,5 млн. долл. США) позволит обеспечить поставку бронемашин, тренажера, вспомогательного оборудования, обучение личного состава и модернизацию инфраструктуры на базе Линтон Кэмп. Как ожидается, поставки ББМ начнутся в конце 2022 года и будут завершены к концу 2023 года.

Машины планируется применять для перевозки войск, в качестве машины управления, машины связи, санитарной машины, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий и в совместных операциях по поддержанию мира.

"Бушмастер NZ5.5" представляет собой многоцелевую бронированную машину с колесной формулой 4x4. Боевая масса машины – 15,4 т, грузоподъемность – 5 т, длина – 7,18 м, ширина – 2,48 м, высота – 2,65 м, максимальная скорость – 100 км/ч. ББМ рассчитана на перевозку расчета из 10 человек. Корпус бронеавтомобиля с днищем V-образной формы обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, осколков и взрывной волны. В качестве вооружения может использоваться поворотная турель или дистанционно управляемый модуль вооружения.

ББМ "Бушмастер" приняты на вооружение ВС Австралии, Нидерландов, Великобритании, Японии, Ямайки, Фиджи, Индонезии, а также применяются силами специальных операций Новой Зеландии.

По данным Jane's Defence Weekly, в настоящее время на вооружении ВС Новой Зеландии имеется 321 машина "Пинцгауэр", первые из которых были поставлены в 2004 году. Около 60 ед. из них выполнены в бронированной версии.