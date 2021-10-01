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ДОСААФ и Русское географическое общество объединяют усилия по воспитанию патриотов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» и Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и первый вице-президент РГО Николай Касимов. Этот шаг станет важным этапом расширения спектра совместной работы по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи.

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подчеркнул, что подписанный документ – отправная точка для развития сотрудничества ДОСААФ России с региональными отделениями РГО.

«Сегодня важный день – мы объединяем силы старейшего географического общества и старейшей оборонной организации, – подчеркнул Александр Колмаков. – Как и у ДОСААФ, у Русского географического общества широкая сеть региональных отделений. А это значит, что наши совместные проекты охватят всю Россию».

В рамках реализации Соглашения запланирован широкий спектр мероприятий. В том числе – развитие военно-исторического и эколого-природного туризма, изучение истории страны и военно-исторического наследия малой Родины.

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Страны
Россия
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