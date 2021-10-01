Более 127 тысяч россиян направят на военную службу в осенний призыв

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Осенью 2021 года на военную службу будут призваны более 127 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Призыву на военную службу подлежит более 127 тысяч человек", - сказал он на брифинге перед начинающимся 1 октября осенним призывом.

По его словам, по порядку проведения призыва по сравнению с предыдущим призывом существенных отличий нет.

"Призывные комиссии начинают свою работу с 1 октября 2021 года во всех субъектах Российской Федерации, за исключением муниципальных образований, где призыв проводится один раз в год. Есть призывные комиссии, которые начнут свою работу с 1 ноября 2021 года", - добавил он.

В прошлом году в осенний призыв в войска направили 128 тысяч россиян, весной 2021-го – более 134 тысяч.