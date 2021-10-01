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ТАСС

Песков заявил, что идею российского орбитального проекта не могут не поддержать

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь президента напомнил, что для реализации проекта "все параметры должны быть заложены в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми ведомствами"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Работа над проектом создания российской служебной орбитальной станции сейчас ведется, эта идея не может быть не поддержана, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, эта работа ведется", - сказал он в ответ на вопрос, была ли поддержана эта идея на совещании в среду. "Это вопрос бюджетирования, естественно", - заметил представитель Кремля.

Он напомнил, что для реализации проекта "все параметры должны быть заложены в бюджет, перед этим они должны быть согласованы со всеми ведомствами". "Это та работа, которая должна вестись, она не может быть не поддержана", - указал Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что это объемная работа, которая затрагивает интересы многих ведомств. "Поэтому там надо будет много всего согласовывать", - подытожил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию космической отрасли, что Россия прорабатывает идею своего орбитального проекта, несмотря на возможное продление срока службы МКС после 2024 года.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
МКС
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