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Интерфакс-АВН

Путин и Эрдоган обсудили перспективы ВТС, в том числе по С-400

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Флаги России и Турции
Флаги России и Турции.
Источник изображения: mouqawamahmusic.net

Москва. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили продолжение взаимодействия двух стран в сфере ВТС, в том числе возможность расширения сотрудничества по С-400 и другим направлениям, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Говорили о возможности продолжения сотрудничества в плане ВТС и продолжении и расширении сотрудничества по С-400, по другим направлениям", - сказал он журналистам.

По его словам, президенты также "обсуждали возможность производства некоторых компонентов на турецкой территории, упоминали возможность взаимодействия по авиации".

В этой связи Песков напомнил, что "американцы исключили Турцию из своей программы".

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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