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ЦАМТО

МНО Республики Корея намерено разработать усовершенствованную плавающую бронемашину десанта

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Плавающая боевая машина десанта AAV7A1
Плавающая боевая машина десанта AAV7A1.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 30 сентября. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) сообщило о намерении разработать с использованием национальных технологий усовершенствованную плавающую бронемашину десанта AAV (amphibious assault vehicle) для оснащения подразделений морской пехоты.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные DAPA, Комитет по рассмотрению оборонных проектов страны в ходе проведенного под председательством министра национальной обороны Со Ук заседания утвердил реализацию проекта разработки с бюджетом в 2,1 трлн. вон (1,77 млрд. долл.). Работы должны быть завершены к 2036 году.

Ожидается, что новая бронемашина заменит состоящую на вооружении устаревшую бронетехнику, повысит мобильность и живучесть подразделений морской пехоты. По информации DAPA, в ближайшей перспективе в стране начнется разработка двигателя и других основных компонентов машины.

В ходе заседания также был одобрен план разработки новой 130-мм противокорабельной ракеты. По сообщению DAPA, проект стоимостью 380 млрд. вон будет реализован под руководством Агентства оборонных разработок (ADD). Он должен быть завершен к 2023 году. Ожидается, что эта программа расширит возможности по реагированию на угрозы обстрела побережья и высадки морских десантов.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время южнокорейская Hanwha Techwin по лицензии компании BAE Systems производит плавающие бронемашины AAV-7A1. Машины южнокорейского производства носят обозначение KAAV-7A1. На вооружении ВС Республики Корея имеется около 160 ед. AAV7-A1.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
ADD
BAE Systems
DAPA
Hanwha Techwin
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