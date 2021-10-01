Генерал Росгвардии Игорь Семиляк: спецназовцем надо родиться

Бойцы спецназа Росгвардии ежедневно рискуют жизнью, выполняя сложные и ответственные задачи. О том, какой вклад они вносят в борьбу с терроризмом, как заслужить право на ношение крапового берета, пройти психологическую и физическую подготовку в подразделении специального назначения, в интервью РИА Новости в преддверии пятилетия спецназа Росгвардии рассказал начальник Главного управления сил специального назначения ведомства Игорь Семиляк. Беседовал Кирилл Рубцов.

– Игорь Игоревич, 30 сентября отмечается знаменательная дата – пять лет силам специального назначения Росгвардии. Но я предполагаю, что у ведомственного спецназа богатая предыстория. Расскажите, с чего все начиналось?

– Вы правы. Предыстория спецназа войск правопорядка имеет еще более глубокие корни и восходит к периоду Великой Отечественной войны, когда спецподразделения войск НКВД выполняли задачи в глубоком тылу противника.

В структуре Росгвардии силам специального назначения пять лет, но ключевой вехой в истории спецназа Росгвардии стало создание экспериментальной учебной роты во 2-м полку дивизии имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск в декабре 1977 года в преддверии Олимпийских игр в Москве. Впоследствии на базе роты сформировали учебный батальон спецназа, а в 1991-м на его основе была создана первая во внутренних войсках воинская часть спецназа – отряд специального назначения, позднее получивший название "Витязь". Тогда, в 90-е годы, сформировалась концепция организационно-штатной структуры отрядов спецназа: изначально они были укомплектованы наиболее подготовленными военнослужащими и сыграли большую роль в урегулировании межнациональных конфликтов на территории СССР в Азербайджане, Ингушетии, Северной Осетии и Нагорном Карабахе. Позднее, во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике, в так называемую "первую чеченскую" кампанию, командование пришло к выводу о необходимости создания в каждом округе, в дивизиях, выполняющих задачи в районах вооруженных конфликтов, воинских частей спецназа.

Хочется рассказать о двух братских воинских частях: центре специального назначения "Витязь" и отряде спецназа "Росич". Знаковое событие, которое отмечается в обоих отрядах, это их совместный бой в апреле 1995 года, когда бойцы "Росича" совершили групповой подвиг на высоте 444,4 метра – "Лысой горе" в Чечне. Своими действиями они отвлекли на себя тысячную группировку бандитов и спасли от уничтожения бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию в Бамуте. После того боя пятеро спецназовцев посмертно получили звание Героя России. Отряд "Росич" потерял 10 человек убитыми и 17 ранеными. Выходить из боя им помогал отряд "Витязь".

За время существования "Витязя" 14 спецназовцев стали Героями Российской Федерации, восемь из них удостоены этого звания посмертно. Почти все 90-е годы "Витязь" боролся с терроризмом на Северном Кавказе. В октябре 2002 года отряд принимал участие в спецоперации по освобождению заложников на Дубровке.

Отряд "Росич" был сформирован 18 августа 1992 года и по настоящее выполняет задачи в Северо-Кавказском регионе. Он участвовал в поддержании режима чрезвычайного положения в Северной Осетии и Ингушетии, восстановлении конституционного порядка в Чечне.

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

Это лишь два примера, которые наглядно демонстрируют сложный боевой путь воинских частей спецназа Росгвардии. Таких отрядов сегодня десятки, у каждого богатая история, свои герои и свои подвиги.

– А какие сегодня они выполняют задачи?

– Спецназ Росгвардии в настоящее время представлен двумя составляющими: войсковой и полицейской. Сегодня мы будем говорить о военнослужащих сил специального назначения. Их главное предназначение – участие в борьбе с терроризмом.

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

Наши воинские части постоянно участвуют в контртеррористических операциях, в том числе на Северном Кавказе. За 2020-2021 годы выполнено более 12 тысяч различных задач в рамках обеспечения правового режима КТО. Речь, в частности, идет о разведывательных мероприятиях, засадных действиях, выполнении задач в составе вертолетных поисковых штурмовых групп.

За это время обнаружено 37 тайников, блиндажей, баз, стоянок бандгрупп. В том числе и старых, не обязательно свежих. Найдено более 40 единиц огнестрельного оружия, более 20 тысяч боеприпасов различного калибра, восемь гранатометов. Кроме того, обнаружены более 250 авиационных и неразорвавшихся артиллерийских снарядов.

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

Что касается непосредственно бандитов, то в 2020 году военнослужащие спецназа Росгвардии нейтрализовали восемь лиц, находившихся в федеральном розыске за терроризм. Надо понимать, что работа войскового спецназа далеко не всегда выглядит романтично. Приходится совершать длительные многосуточные марши, перемещаться по сложной пересеченной местности в горах, прочесывать километр за километром... И все ради того, чтобы граждане страны чувствовали себя в безопасности. Такая работа требует невероятной выдержки и серьезной физической и психологической подготовки.

– Среди тех, кто выполняет эту работу, немало обладателей крапового берета. Почему этот элемент формы так важен для спецназа Росгвардии?

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

– Для нас это не просто элемент формы, это символ мужества и стойкости спецназовца, который задает определенный образ жизни, каждый спецназовец стремится стать обладателем крапового берета. Учитывая сложность задач, которые мы выполняем, служба в спецназе требует полной самоотдачи, высокого профессионализма и зачастую самопожертвования. Квалификационное испытание на право ношения крапового берета – это своего рода проверка на прочность. Оно проходит два раза в год, по окончании каждого периода обучения. Сдача идет не в каждом отряде отдельно, а в масштабах округа, куда прибывают военнослужащие со всех подразделений спецназа. Экзамен включает в себя несколько этапов. Но прежде чем выйти на эти этапы, претенденты должны доказать право на участие в испытании. Они должны характеризоваться командованием только положительно, не иметь вредных привычек и взысканий. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, сдают нормативы по различным предметам обучения, рассматриваются на мандатной комиссии, где принимается решение об их допуске к основной части испытания.

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

Главный день испытания начинается с тактического марша: на него военнослужащие выходят в полной экипировке (бронежилет, защитный шлем, разгрузочный жилет, автомат). В ходе 10-километрового марша бойцы преодолевают водные преграды, отрабатывают действия при обнаружении противника или при нападении из засады, проходят участки условного минно-взрывного заграждения и условно зараженной местности. Следующие этапы – огненно-штурмовая полоса препятствий, высотная подготовка, на которой проверяются навыки штурма здания. Очень важный этап – стрельба на огневом рубеже. Военнослужащий выполняет упражнения с тем оружием, с которым он начинал тактический марш. Если оружие неисправно, если он сбил прицел, то он упражнение не выполнит, значит, его снимут с дистанции. Далее претендентами выполняются специальные комплексы рукопашного боя с оружием и без оружия. После проверяется акробатика: сальто, подъем разгибом, удар ногами по силуэту. Заключительный этап – рукопашные схватки: участник испытания должен выдержать12-минутный спарринг без перерывов, в ходе которого не менее шести минут в схватке вступают инструкторы. Несмотря на сложности, нужно отметить, что травматизм на испытаниях у нас незначительный. За сохранением безопасности, жизни и здоровья наших военнослужащих мы следим очень серьезно.

– Что из себя представляет психологическое воздействие при прохождении марша и полосы препятствий?

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

– Это взрывы, имитация боевой обстановки в полном объеме с холостой стрельбой, преодоление участков зараженной местности (имитационными средствами, конечно), участков, которые задымлены. Для психологического воздействия применяются группы обозначения, привлекается боевая техника, ведется обстрел холостыми боеприпасами, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.

– Сколько спецназовцев являются обладателями крапового берета?

– В настоящее время в воинских частях спецназа проходят службу почти 1,5 тысячи военнослужащих, имеющих право ношения крапового берета.

– Служба в спецназе для многих молодых людей очень привлекательна. Кто-то об этом мечтает с детства. Что вы посоветуете, как стать спецназовцем?

– Наверное, спецназовцем надо родиться. Комплектование воинских частей происходит у нас на добровольной основе, и недостатка в кандидатах мы не испытываем. Желающий служить в спецназе проходит психологическое тестирование, проверяются его физические навыки. После того, как кандидат изучен и принят на службу по контракту в отряды специального назначения, он отправляется на первичную подготовку в учебный центр.

В течение нескольких месяцев с ним работают специалисты, инструкторы обучают его владению оружием, совершенствуют уровень физической подготовки, преподают основы тактической подготовки, связи, типографии, инженерного дела, высотной подготовки. После обучения военнослужащий возвращается в свой отряд и продолжает служить.

– А какие воинские специальности есть в спецназе?

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

– Все, которые нам нужны (смеется). В спецназе есть снайперы, они вооружены как высокоточными снайперскими винтовками, так и полуавтоматами типа СВД (снайперская винтовка Драгунова – ред.). В каждом подразделении есть саперы, радиотелеграфисты, санинструкторы. Большое внимание уделяется военно-медицинской подготовке и тактической медицине. Есть гранатометчики, а также те военнослужащие, которые экипированы огнеметно-зажигательными средствами. Есть специалисты, выполняющие задачи по парашютному десантированию, водолазы, кинологи, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов.

– А чем оснащен и как экипирован спецназ Росгвардии?

– Воинские части спецназа Росгвардии экипируются самыми передовыми средствами, которые имеются в нашем государстве и которые приняты на вооружение и снабжение. Это и стрелковое оружие, и боевая техника, и парашютные системы, и средства бронезащиты (бронежилеты), шлемы, средства связи. Вооружение и экипировка у нас по отдельным направлениям превосходят зарубежные аналоги. В отрядах спецназа применяются беспилотные летательные аппараты, недостатка в новых технологиях и образцах вооружения у нас нет. Так же, как нет недостатка в боеприпасах для учебной практики.

Учения Росгвардии Источник изображения: © Фото : пресс-служба Росгвардии

– Вы упомянули сравнение с зарубежными коллегами. В каких международных соревнованиях участвует спецназ Росгвардии?

– У нас тесное партнерство, начиная с 2007 года, с нашими китайскими коллегами. До 2020 года ежегодно проводились тактико-специальные учения, но из-за пандемии возникла вынужденная пауза. В 2020 году команда спецназовцев центра специального назначения "Витязь" на международных соревнованиях SWAT-2020 в Дубае заняла второе место. В соревнованиях участвовали 39 команд из разных стран мира, в том числе из США, Западной Европы, с Ближнего Востока, но среди многих мы оказались лучшими. Блестящие результаты спецназ Росгвардии ежегодно показывает на различных конкурсах "Армейских игр".

И подводя итог нашему интервью, в день пятилетия сил специального назначения Росгвардии хочется пожелать коллегам всегда быть впереди! Это пожелание особенно актуально в связи с нашим профессиональным праздником.

Я искренне поздравляю всех своих боевых товарищей, всех спецназовцев, поздравляю не только тех, кто стоит в строю и выполняет задачи, но и ветеранов, и членов семей, родителей наших спецназовцев, которые переживают за нашу службу каждый раз, когда мы бываем в командировках, да и когда мы просто уходим на работу. Поздравляю с праздником, желаю всем здоровья, успеха, благополучия лично каждому и всем, кто близок и дорог!