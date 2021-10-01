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ЦАМТО

ВС Белоруссии поставлена первая партия бронетранспортеров БТР-82А

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БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

ЦАМТО, 30 сентября. Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А прибыла в Белоруссию, основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РБ.

"На железнодорожную станцию Озерище в Минске прибыла первая партия БТР-82А производства АО "Арзамасский машиностроительный завод". Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ и Военная академия Беларуси… Вторая партия бронетехники из батальонного комплекта БТР-82А ожидается в ноябре этого года", – говорится в сообщении на Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны РБ, перевооружение проходит в плановом порядке для замены гусеничной бронированной техники механизированных бригад на колесную. Отмечается, что на прибывшую партию БТР-82А установлены средства связи "Агат-Систем" и прицелы "Пеленг" белорусского производства.

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