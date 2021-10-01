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ЦАМТО

Турецкая компания построит под Киевом центр по обслуживанию БЛА Bayraktar

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Дроны Bayraktar TB2 ВВС Украины
Дроны Bayraktar TB2 ВВС Украины.
Источник изображения: president.gov.ua

ЦАМТО, 30 сентября. В присутствии президента Украины Владимира Зеленского 29 сентября в Киеве был подписан меморандум о сотрудничестве между Минобороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma.

Меморандум предусматривает строительство совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БЛА, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией БЛА Bayraktar.

С украинской стороны документ подписал министр обороны Андрей Таран, с турецкой – генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар, говорится в пресс-релизе офиса президента Украины.

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту и модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БЛА. Как планируется, в дальнейшем в Украине будут построены несколько таких центров.

По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства БЛА. Компания Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по производству беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в государственный бюджет, сообщили в офисе президента Украины.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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