Корпорация "МиГ" досрочно завершила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии

ЦАМТО, 30 сентября. РСК "МиГ" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) досрочно завершила исполнение контрактов на поставку комплектующих, необходимых для поддержания исправности парка самолетов МиГ-29 ВВС Болгарии.

"В ходе прошедших в августе переговоров руководство ВВС Болгарии и корпорация "МиГ" договорились о поставке комплектующих для МиГ-29 с опережением срока. На прошлой неделе мы отгрузили заключительную партию авиационно-технического имущества в рамках действующих контрактов. Досрочное выполнение корпорацией своих обязательств позволит существенно повысить боевую готовность ВВС Болгарии", – отметил управляющий директор корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук.

Стороны также обсудили перспективные направления развития сотрудничества.

"В связи с появившейся в СМИ информации о якобы планируемом расторжении контрактов на обслуживание самолетов МиГ-29, заключенных с Министерством обороны Болгарии, сообщаем: информация, приведенная в статье болгарского портала "Монитор", на которую ссылается ряд российских СМИ, посвящена исключительно работам по ремонту управляемых ракет Р-27. Корпорация "МиГ" не разрабатывает и не производит ракеты. Мы разрабатываем и производим самолеты марки "МиГ". Компания не заключала контрактов с Болгарией на обслуживание и ремонт авиационных ракет Р-27 и не участвовала в проведении данных работ", – цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз РСК "МиГ".