На учении "Дружба-2021" спецназовцы из Пакистана изучили применение РТК разминирования "Уран-6"

ЦАМТО, 30 сентября. Впервые на учении "Дружба" был применен новейший робототехнический комплекс "Уран-6", который преодолел минно-взрывные заграждения и разминировал различные объекты.

В первый день совместного российско-пакистанского учения "Дружба-2021" военнослужащие подразделения специального назначения Пакистана изучили применение робототехнических комплексов разминирования "Уран-6", познакомились с работой российских коллег в устройстве инженерных заграждений, разминировании местности, объектов и преодолении минно-взрывных заграждений.

Комплекс разминирования представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от используемого трального оборудования машина весит 6-7 тонн.

Военные инженеры Южного военного округа провели занятия по электрическому способу взрывания элементов конструкции из дерева, стали, кирпича, камня, бетона и железобетона. Также военнослужащие Пакистана изучили установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и невзрывных заграждений.

Совместное российско-пакистанские учение "Дружба-2021" продлится до 9 октября и завершится совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенного пункта и объектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.