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ТАСС

В России разработали цифровые двойники для создания новых боеприпасов

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Военная продукция НИМИ
Образцы военной продукции, разработанной на базе «НИМИ им. В.В.Бахирева», на выставке вооружения и военной техники «Gulf Defence and Aerospace - 2017» в Эль-Кувейт (Кувейт).
Источник изображения: http://tecmash.ru/

В пресс-службе холдинга "Технодинамика" рассказали, что это обеспечило снижение затрат и сроков создания изделий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты НИМИ им. В. В. Бахирева (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") внедрил суперкомпьютерные технологии и цифровые двойники в процесс разработки новых боеприпасов, что обеспечило снижение затрат и сроков создания изделий. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе холдинга "Технодинамика".

В частности, был разработан цифровой двойник кумулятивного танкового снаряда "Двойник-КС". Проект включал моделирование движения снаряда в стволе танковой пушки, функционирование боеприпаса на траектории, поведение снаряда у цели. Также определялись главные характеристики бронебойного действия.

"Результаты проведенной работы показали высокую идентичность моделирования при проведении реальных испытаний на полигоне, что подтвердило целесообразность развития этого направления - создания цифровых двойников", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

По его словам, в 2021 году на основе всех НИОКР "Технодинамика" подготовила три проекта с использованием отечественных технологий суперкомпьютерного моделирования и совместно с госкорпорацией "Ростех" разработала и согласовывает сейчас стратегию по цифровой трансформации всех оборонных предприятий, входящих в контур управления холдинга.

Как отметили в "Технодинамике", также в этом году НИМИ им. В. В. Бахирева прорабатывает вопросы по созданию цифровых двойников для осколочно-фугасных танковых снарядов. На сегодняшний день подготовлены предложения и рабочие материалы для открытия новых НИОКР "Двойник-ОФС".

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