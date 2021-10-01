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РИА Новости

Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва".
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Корабли Черноморского флота (ЧФ) отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота.

"Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместного учения с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что по замыслу маневров ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" выполняют задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море.

Имитировали удар противника по нескольким целям в Чёрном море самолёты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся в Крыму. Группировка кораблей ЧФ условно уничтожила авиацию "противника" и его ракеты на максимальной дальности.

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