Армия США проиграла войну в Афганистане из-за ряда неверных решений, хотя и сумела выполнить часть стоявших перед ней задач. Соответствующее заявление на слушаниях в сенате сделал глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, пишет 30 сентября Washington post.

По словам Милли, неправильные решения были приняты четырьмя предыдущими президентскими администрациями.

«Он [Афганистан] не был потерян ни за последние 20 дней, ни даже за 20 месяцев. Кумулятивный эффект от ряда стратегических решений, принятых давным-давно», — сказал Милли комитету по Вооруженным силам палаты представителей во время слушания. Он добавил, что среди выполненных США задач — защита от террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Однако итоговые результаты сильно отличались от запланированных, подчеркнул Милли.

Свидетельские показания Милли дал на следующий день после того, как он и еще одна ключевая фигура в выводе войск США из Афганистана, командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Ф. Маккензи, сказали группе сената, что война была «стратегическим провалом». Байден действовал в пределе своих полномочий, отметили они.

Во время слушаний в среду республиканцы и демократы спорили о том, были ли лидеры Америки, особенно Байден, честны с общественностью в своих прогнозах относительно Афганистана. В какой-то момент заседание переросло в спор о том, кто виноват в беспорядочном финале войны, в ходе которого 13 американских военнослужащих были убиты в результате атак террористов-смертников возле аэропорта Кабула.

Милли и Маккензи сказали законодателям, что они посоветовали Байдену и его предшественнику, экс-президенту Дональду Трампу держать в Афганистане не менее 2500 военнослужащих, подчеркнув, что их сокращение ниже этого числа ускорит окончательный крах правительства и Вооруженных сил Афганистана. В конечном итоге администрация решила оставить около 650 военнослужащих для обеспечения безопасности посольства США в Кабуле и международного аэропорта имени Хамида Карзая.

Как подчеркнул Маккензи, крах правительства Афганистана произошел намного быстрее, чем предсказывал Пентагон.

Член палаты представителей Майк Д. Роджерс (штат Алабама), главный республиканец комитета, обвинил Белый дом в том, что он позволил Государственному департаменту определять военную позицию США в Афганистане.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.

Как указал 9 сентября российский лидер, «авторы экспериментов» в Афганистане ретировались, а последствия приходится устранять всему мировому сообществу. Кризис в стране является результатом безответственной политики навязывания извне чужих ценностей.

Он также отметил, что уход США из Афганистана привел к новому кризису в стране и обернулся гуманитарной катастрофой. Путин подчеркнул, что насильственное навязывание демократических ценностей какому-либо народу неприемлемо.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.