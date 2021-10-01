ЦНИИ "Электроприбор": по навигационной аппаратуре ВМФ РФ не уступает западным флотам

История развития российских гироскопов тесно связана с ЦНИИ "Электроприбор". Научный руководитель Государственного научного центра "АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", доктор технических наук, профессор, академик РАН, Герой Труда Российской Федерации, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники Владимир Пешехонов рассказал в интервью ТАСС о перспективных видах гироскопической техники для надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота (ВМФ) России.

- Владимир Григорьевич, в связи с чем, на ваш взгляд, создана новая Корпорация морского приборостроения (КМП)? Какую роль она может играть на внутреннем рынке и сможет ли стать одним из ведущих игроков на мировом?

- Корпорация морского приборостроения создана на базе четырех концернов: "Моринформсистема-Агат" (Москва), ЦНИИ "Электроприбор", НПО "Аврора" и "Океанприбор" (все - Санкт-Петербург). Новая корпорация должна оптимизировать работу предприятий, которые занимаются созданием автоматизированных систем управления, навигационного и гидроакустического оборудования.

Создание КМП отвечает современному тренду на объединение имеющихся потенциалов в оборонном комплексе и выстраивание вертикали в управлении этими потенциалами.

Чего мы ждем от корпорации? Прежде всего, повышения унификации разработок, особенно по вычислительным средствам, средствам отображения информации. Флот только выиграет, если корабли будут оснащены не разнородными вычислительными средствами и дисплеями, а унифицированными средствами информации. А в рамках корпорации этого достичь намного проще. Ранее у каждого из предприятий были свои предпочтения при решении этой задачи.

Вошедшие в КМП предприятия смогут эффективнее продвигать свою продукцию на рынке. И если с продвижением оборонной продукции особых проблем нет, то с гражданской продукцией все сложнее. Многие гражданские суда строились по зарубежным проектам с применением в приборах зарубежных комплектующих. И когда мы говорили судостроительным заводам: "Почему же вы не применяете то, что есть у нас?" - они ссылались на то, что указано в зарубежных проектах. Побороть такой подход в одиночку было сложно, а в рамках корпорации, я уверен, мы добьемся результатов.

Кроме того, в целом ряде случаев выступать и решать вопросы от имени более крупной организации, какой является КМП, намного лучше. Уверен, что ее создание себя оправдает и мы получим дополнительные стимулы к развитию.

Создание КМП позволит улучшить процесс модернизации корабельного приборного оборудования, циклы замены которого существенно меньше длительности эксплуатации корпуса и других систем корабля. Реализация принципа открытой архитектуры при проектировании и строительстве кораблей с одновременной стандартизацией и унификацией приборного оборудования и интерфейсов позволит обеспечить интеграцию техники нового поколения на борт корабля без каких-либо значительных переделок самой платформы.

Важно еще и то, что в руководстве корпорации люди не случайные, а работающие многие годы в судостроении, которые знакомы с имеющимися проблемами. С ними нам легко было найти общий язык.

- Что вы можете сказать об экспорте продукции "Электроприбора"?

- Мы поставляем свою технику через АО "Рособоронэкспорт" по двум каналам. Во-первых, она экспортируется в составе кораблей, которые строятся для инозаказчиков в России, во-вторых, мы осуществляем прямые поставки техники за рубеж.

В начале 2000-х годов были очень большие экспортные поставки российской военно-морской техники (ВМТ), в том числе дизель-электрических подводных лодок и фрегатов. Но дальше произошло следующее. Поставили, например, эсминцы и субмарины Китаю, а затем китайская промышленность стала сама производить корабли этих классов, выйдя на очень высокие темпы их постройки. Мы их научили - и сейчас поставок готовых кораблей российской постройки для Китая нет. В то же время поставки приборных комплексов и отдельных приборов идут. Мы поставляем навигационную технику и другую номенклатуру на строящиеся за рубежом корабли и начинаем поставки гидроакустической навигационной техники. Однако поставки приборной техники по своим объемам несоизмеримы с поставками готовых кораблей, поэтому не оказывают существенного влияния на долю экспортной ВМТ, которая в общем объеме поставляемой за рубеж российской продукции военного назначения составляет 10%.

- А права на ведение какой-либо самостоятельной внешнеэкономической деятельности у предприятия есть?

- Нет, вся наша экспортная деятельность осуществляется только через "Рособоронэкспорт", и мы не видим особой необходимости в получении таких прав.

- А какие проблемы есть у российских экспортеров ВМТ, требующие решения?

- Большая проблема для наших экспортеров - создание сервисной сети и поставка запчастей. Система, когда заказчик вынужден порой год-полтора ждать замены или ремонта вышедшего из строя модуля, - ненормальная система. Полагаю, что одним из важных вопросов, который можно будет решить за счет создания КМП, будет именно вопрос оперативного технического обслуживания нашей техники на территории инозаказчика. Необходимо решить вопросы организации за рубежом складов с наиболее ходовыми запасными частями к нашей аппаратуре и отработки методики отправки на аттестацию и ремонт отказавших блоков с оперативной их заменой. Решение этого вопроса будет способствовать увеличению экспорта российской военно-морской техники.

Один из членов нашей новой Корпорации морского приборостроения имеет положительный опыт создания совместных предприятий за рубежом. И мы рассчитываем, что этот опыт будет расширен на все предприятия.

- А как вы относитесь к передаче технологий зарубежным заказчикам, которые заинтересованы в их получении?

- Торговля оборонной продукцией к настоящему времени претерпела определенные изменения. Теперь, например, когда заключаем контракты на поставки приборной техники в Индию, учитываем, что эта техника будет в основном изготавливаться в самой Индии, поскольку эта страна реализует принятую концепцию "Делай в Индии".

Я не считаю, что передача определенных технологий инозаказчику - что требуется при выполнении некоторых контрактов - несет какую-либо опасность для России. Если такая опасность и существует, она минимальна. Мы не стоим на месте и если передаем какую-то устоявшуюся технологию, то на полученные деньги должны создать новую технологию или модернизировать имеющуюся.

Экспортные заказы до недавнего времени были хороши тем, что давали хорошую прибыль. Сейчас такой прибыли уже нет. Но в любом случае предприятие может распоряжаться такой прибылью от экспортных контактов и направлять ее на создание новых технологий. Что же касается гособоронзаказа, то такая возможность, к сожалению, исключена.

- Если Россия одержит победу в индийском тендере на поставку шести неатомных подводных лодок нового поколения по программе 75I, эти лодки будут оснащаться приборными комплексами, созданными на предприятии?

- Да, будут. Это предусмотрено, потому что наши навигационные и перископные комплексы полностью конкурентоспособны. Тем более что мы сейчас модернизировали эти комплексы, и они стали лучше по техническим характеристикам. Перископный комплекс оснащен очень хорошим тепловизором, лазерным дальномером, системой обработки информации на новой элементной базе. Кроме того, улучшены эксплуатационные характеристики комплекса.

- Что вы можете сказать об уровне разработок предприятия в сравнении с мировыми аналогами?

- Наши навигационные комплексы разрабатываются в соответствии с мировыми тенденциями. В последнее время осуществляется переход с инерциальных навигационных систем (ИНС) на механических гироскопах в карданных подвесах на бесплатформенные инерциальные навигационные системы на волоконно-оптических гироскопах (БИНС на ВОГ). Класс точности наших БИНС на ВОГ соответствует общемировым тенденциям.

По перископам и по навигационной аппаратуре мы не уступаем мировым лидерам, в частности французам. Более того, нами найдено такое техническое решение, которое позволит превзойти уровень аппаратуры для военно-морских сил, выпускаемой известной французской компанией "Сафран".

Сегодня перископное оборудование, устанавливаемое на новейшие ударные подводные лодки ВМС США, ни в чем не превосходит аналогичное оборудование, которым оснащаются российские подводные лодки. В связи с этим уровни ситуационной осведомленности экипажей подводных лодок ВМС США и ВМФ России примерно одинаковые, в том числе по таким техническим параметрам, как разрешающая способность и цветовые контрасты.

- А какое перспективное оборудование для флота выпускает предприятие?

- Наряду с выпуском серийного оборудования для флота мы разрабатываем перспективные виды гироскопической техники для надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. В настоящее время серийное производство волоконно-оптических гироскопов идет полным ходом, что позволяет выпускать БИНС. В связи с пандемией коронавируса несколько затянулось оснащение кремниевого производства, но в этом году выпускается опытная партия микромеханических акселерометров. В следующем году будет изготовлена опытная партия микромеханических гироскопов, а акселерометры будут уже в серийном производстве. Ведется разработка гироскопа на новых физических принципах, но поскольку этот проект находится на исследовательской стадии, мы о нем говорить пока не будем.

Во всем мире развитию гироскопической техники сегодня уделяется большое внимание. В частности, в США и Китае также ведется разработка гироскопа на новых физических принципах. Во Франции создан волновой твердотельный гироскоп, который сейчас активно внедряется в различных областях, в том числе и на флоте.

Соединенные Штаты создали волновой твердотельный гироскоп для применения в космосе, и этот прибор отработал в космическом пространстве уже 30 млн часов.

- Стояла ли перед предприятием задача по импортозамещению, если да, то как удалось ее решить?

- Да, стояла. И "Электроприбор" успешно решил эту задачу, хотя этот процесс был непростым в связи с тем, что ранее импортная элементная база активно использовалась при создании новых приборов. В настоящее время замена блоков и узлов из импортных комплектующих особенно масштабно ведется при модернизации корабельного оборудования.

Все сложные приборы, которые ранее поставлялись с Украины и из других стран СНГ, теперь производятся в России. Мы начали думать об этом еще в начале 2000-х годов и постепенно забрали себе все свои технологии, чтобы их никто не мог повторить. Речь идет не только о гироскопах, но и о гидроакустической технике.

- В числе новых разработок предприятия - гидроакустический комплекс нового поколения "Лира" для неатомной субмарины проекта "Лада". Как идет его реализация?

- К настоящему времени завершены государственные испытания гидроакустического комплекса нового поколения "Лира", по результатам которых откорректирована техническая документация. На Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге можно было видеть первую серийную подводную лодку "Кронштадт" проекта 677, которая оснащена первым серийным комплексом нового поколения "Лира".

У "Лиры" в гидроакустике есть три крупных достижения. Во-первых, это пассивная носовая антенна. Ранее такая антенна имела форму цилиндра или сферы, а в "Лире" квазиконформная антенна выложена по носовой части. В результате она имеет значительно больше элементов, чем можно было разместить на сфере или цилиндре, и пассивный канал стал намного эффективнее, чем был ранее.

В старых антеннах обработка информации осуществлялась в прочном корпусе лодки, а в "Лире" обработка информации идет в герметичных приборах вне прочного корпуса. Это позволило существенно сократить протяженность линий связи и, соответственно, уровень паразитных наводок. Пассивный гидроакустический комплекс стал намного эффективнее, чем у других подводных лодок. Недаром американцы на своих новейших ударных атомных подводных лодках типа Virginia Block III также стали применять конформную гидроакустическую антенну, но на десять лет позже нас.

Во-вторых, в "Лире" очень компактная вычислительная часть и передовая алгоритмическая база, обеспечивающая все режимы работы. Комплекс предыдущих поколений невозможно было разместить на более компактных дизель-электрических подводных лодках, а только на атомных субмаринах.

В перспективе, если в России будут строиться экспортные неатомные субмарины, то не исключено, что элементы "Лиры" или сам комплекс в полной конфигурации будут устанавливаться на них.

- На [b]Международном[/b] [b]военно[/b]-[b]морском[/b] [b]салоне - 2021 предприятие представило целую гамму новейших разработок, которые ранее не демонстрировались.[/b]

- Да, экспозиция предприятия была сформирована из наших технических нововведений, которые ориентированы на усиление технической оснащенности российского флота. В частности, наш перископ "Парус-98" был представлен в модернизированном варианте на новой элементной базе.

В обновленной версии установлено телевидение формата Full HD, широкоугольная камера, увеличено разрешение тепловизионного канала, повышена надежность передачи информации за счет использования волоконно-оптической линии связи, переработан лазерный дальномер, изменена вычислительная система.

Мы показали бесплатформенные инерциальные навигационные системы на волоконно-оптических гироскопах семейства "Бемоль". Точностные характеристики БИНС на ВОГ позволяют использовать их на подводных лодках, необитаемых подводных аппаратах, надводных кораблях ВМФ для решения навигационных задач и стабилизации технических средств, в том числе при подготовке применения современного тактического и зенитного ракетного оружия. Эти системы имеют малое время готовности, просты в эксплуатации, имеют высокую надежность и значительный эксплуатационный ресурс. Впервые была представлена высокоточная БИНС для подводных и надводных кораблей с повышенным временем хранения координат места.

Были продемонстрированы перспективные модули гидроакустических антенн различных конструкций - конформные (бортовые покровные) и линейные (донные), созданные на основе технологий пьезокерамики и волоконной оптики. Эти изделия применяются в составе гидроакустических комплексов подвижных и стационарных подводных морских объектов.

- Какие высокотехнологичные приборы предприятие разрабатывает для народного хозяйства?

- Опыт и технологии производства военной техники "Электроприбора" находят применение в создании высокотехнологичной медицинской техники.

Предприятие приступает к лабораторным испытаниям комплекса роботизированного оборудования для нейрохирургических вмешательств, включающего стереотаксический роботизированный манипулятор и криогенный деструктор. В июле стартовали испытания криогенного деструктора, а в скором времени в одну из сертифицированных лабораторий отправится стереотаксический манипулятор.

Стереотаксический роботизированный манипулятор - это первый робот российского производства для нейрохирургии, который открывает перед отечественными нейрохирургами принципиально новые возможности.

Во время операции врачи должны настраивать положение инструмента в пространстве по данным, полученным в ходе диагностики и предоперационной подготовки. Эти настройки робот выполняет быстрее и точнее, чем человек. Под управлением врача робот позволяет попасть точно в цель и доставить инструмент в нужную область мозга.

Что же касается криогенного деструктора, то его разработка велась одновременно со стереотаксическим манипулятором. Вместе они образуют единый комплекс для проведения нейрохирургических операций.

Уже несколько десятилетий ученые из Института мозга человека эффективно применяют криометодику в лечении новообразований головного мозга и заболеваний центральной нервной системы. Криодеструкция - это единственная методика в онкологии, после которой не требуется проведение лучевой или химиотерапии.

Оба прибора будут производиться на мощностях нашего предприятия. На начальном этапе объем производства медицинского оборудования может составить до 30 комплектов, которые будут поставляться на внутренний рынок.

Николай Новичков