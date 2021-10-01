Войти
ТАСС

Эксперт считает, что передача определенных технологий инозаказчику не опасна для России

138
0
0

Научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор" Владимир Пешехонов указал, что предприятие может распоряжаться прибылью от экспортных контактов и направлять ее на создание новых технологий

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Передача некоторых технологий инозаказчикам не несет каких-либо опасностей для России. Такое мнение в интервью ТАСС выразил научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор" академик РАН Владимир Пешехонов.

"Я не считаю, что передача определенных технологий инозаказчику, что требуется при выполнении некоторых контрактов, несет какие-либо опасности для России. Если такая опасность и существует, то она минимальная. Мы не стоим на месте и если передаем какую-то устоявшуюся технологию, то на полученные деньги должны создать новую технологию или модернизировать имеющуюся", - пояснил академик.

По его словам, торговля оборонной продукцией к настоящему времени претерпела определенные изменения. "Теперь, например, когда заключаем контакты на поставки приборной техники в Индию, то учитываем, что эта техника будет в основном изготавливаться в самой Индии, поскольку эта страна реализует принятую концепцию "Делай в Индии", - отметил Пешехонов.

"Экспортные заказы до недавнего времени были хороши тем, что давали хорошую прибыль. Сейчас же такой прибыли уже нет. Но в любом случае предприятие может распоряжаться такой прибылью от экспортных контактов и направлять ее на создание новых технологий. Что же касается гособоронзаказа, то такая возможность, к сожалению, исключена", - сообщил академик.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Электроприбор
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
01.10.2021
ЦНИИ "Электроприбор": по навигационной аппаратуре ВМФ РФ не уступает западным флотам
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
26.08.2014
Вопрос на 20 триллионов
13.08.2008
Кто на новенького?
04.04.2007
Корабелам протрубили сбор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 02:42
  • 1
Корпорация "МиГ" досрочно завершила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии
  • 01.10 02:27
  • 8
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 01.10 02:22
  • 1
В Европе появится еще одна армия
  • 01.10 01:17
  • 1
Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму
  • 30.09 22:08
  • 21
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 30.09 20:01
  • 51
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 30.09 19:44
  • 286
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.09 19:39
  • 1
Четырнадцатый полет «Индженьюити» отложили из-за проблем с автоматом перекоса
  • 30.09 19:30
  • 50
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 30.09 19:05
  • 33
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 14:38
  • 2
Водные тенденции: для ВМФ построят морские вездеходы
  • 30.09 10:21
  • 0
Греция и Франция больше не верят в НАТО
  • 30.09 09:09
  • 84
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»