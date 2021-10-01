Российские военные ликвидировали условных боевиков в горах Таджикистана

В горах Таджикистана российские военные провели учения по ликвидации условных боевиков. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу учения, разведкой был замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта.

Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд условных боевиков из 30-миллиметровых автоматических пушек. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-миллиметровыми снайперскими винтовками «Корд-М».

11 сентября в Минобороны РФ сообщили о безвозмездной передаче Россией силам Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелкового оружия, средств ближнего боя и имущества радиационной, химической и биологической защиты.

В августе российские военные проводили учения на территории Таджикистана и Узбекистана. Их задачей была проверка возможности создать за считаные часы на границе с Афганистаном группировку боевых и транспортных самолетов. На территорию маневров было переброшено звено штурмовиков Су-25, а также доставлены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

31 августа политолог Дмитрий Абзалов рассказал «Известиям» о вероятности гражданской войны в Афганистане после ухода оттуда американцев, в результате которой террористические силы могут пытаться попасть в Среднюю Азию, в частности через таджикскую границу.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.