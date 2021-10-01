Войти
Известия.ru

Российские военные ликвидировали условных боевиков в горах Таджикистана

146
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В горах Таджикистана российские военные провели учения по ликвидации условных боевиков. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу учения, разведкой был замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта.

Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд условных боевиков из 30-миллиметровых автоматических пушек. Поддержку мотострелкам обеспечили снайперские подразделения, вооруженные 12,7-миллиметровыми снайперскими винтовками «Корд-М».

11 сентября в Минобороны РФ сообщили о безвозмездной передаче Россией силам Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелкового оружия, средств ближнего боя и имущества радиационной, химической и биологической защиты.

В августе российские военные проводили учения на территории Таджикистана и Узбекистана. Их задачей была проверка возможности создать за считаные часы на границе с Афганистаном группировку боевых и транспортных самолетов. На территорию маневров было переброшено звено штурмовиков Су-25, а также доставлены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

31 августа политолог Дмитрий Абзалов рассказал «Известиям» о вероятности гражданской войны в Афганистане после ухода оттуда американцев, в результате которой террористические силы могут пытаться попасть в Среднюю Азию, в частности через таджикскую границу.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Представители движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
БРДМ-2
БТР-82
Ми-24
Ми-8
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЯО
Похожие новости
25.08.2021
Пусть войдут…
06.08.2021
Хрупкая афганская линия
26.07.2021
Таджикский излом: ОДКБ готовится к стабилизации афганского региона
26.04.2016
Зона особого влияния
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 02:42
  • 1
Корпорация "МиГ" досрочно завершила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии
  • 01.10 02:27
  • 8
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 01.10 02:22
  • 1
В Европе появится еще одна армия
  • 01.10 01:17
  • 1
Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму
  • 30.09 22:08
  • 21
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 30.09 20:01
  • 51
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 30.09 19:44
  • 286
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.09 19:39
  • 1
Четырнадцатый полет «Индженьюити» отложили из-за проблем с автоматом перекоса
  • 30.09 19:30
  • 50
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 30.09 19:05
  • 33
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 14:38
  • 2
Водные тенденции: для ВМФ построят морские вездеходы
  • 30.09 10:21
  • 0
Греция и Франция больше не верят в НАТО
  • 30.09 09:09
  • 84
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»