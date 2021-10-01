Гиперзвуковые пакеты

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о перспективах развития стратегических ракетных систем Северной Кореи

Центральное информационное агентство КНДР (KCNA) 29 сентября заявило, что в Северная Корея впервые успешно испытала гиперзвуковую ракету Hwasong-8. В ходе пуска была подтверждена «стабильность работы двигателя, а также ампулы с ракетным топливом, которая была представлена впервые».

Материалов по прошедшему испытанию пока опубликовано мало, но уже можно сделать вывод, что была протестирована система, сочетающая в себе разгонную баллистическую ракету и маневрирующий гиперзвуковой боевой блок. Даже в КНДР создание такого типа боевой системы считается наиболее простым и доступным решением для страны, которая уже в совершенстве овладела ракетными технологиями.

Буквально несколько дней назад Пхеньян впервые испытал крылатые ракеты большой дальности, а еще раньше — мобильные ракеты малой дальности, которые базируются на железнодорожных стартовых платформах. Получается, что практически все типы современного ракетного оружия, входящего в арсеналы ведущих держав — таких, как Россия, США и Китай — представлены и в Северной Корее. Остается только догадываться, какой степени напряжения финансовых, интеллектуальных и промышленных ресурсов это стоило столь небольшому государству. И тем не менее, это свершившийся факт — в КНДР создан богатейший арсенал ракетных систем, которые уже не только возят по парадам, но и испытывают реальными пусками.

Что же всё-таки с гиперзвуком? Сейчас принято считать гиперзвуковым любой объект, который может выполнять управляемый полет в атмосфере со скоростями выше пяти звуковых. Это может быть крылатая ракета типа российского «Циркона», которая разгоняется до соответствующей скорости за счет прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Или, к примеру, управляемая боеголовка. Она разгоняется обычной баллистической ракетой и дальше двигается по инерции под управлением аэродинамических поверхностей или газодинамических двигателей маневрирования. Вероятно, как раз такая двигательная схема использована в северокорейском образце — несколько сопел маневрового двигателя питаются рабочим телом (вещество, с которым происходят различные физико-химические преобразования внутри ракетного двигателя. — «Известия») обычно именно из единого газогенератора — «ампулы с ракетным топливом». Такой тип «двигателей ориентации» позволяет боеголовке маневрировать на высоком заатмосферном этапе полета подобно космическим кораблям. До входа в атмосферу она может менять траекторию своего движения, чем создаются серьезные проблемы для любых современных систем противоракетной обороны.

Действительно, сбить маневрирующую боеголовку очень сложно, почти невозможно. Ранее при обсуждении северокорейской ракетной угрозы Западу предполагали необходимость отражения удара классических баллистических ракет, основанных в своей конструкции на советских наработках 1960–1970-х годов. Перехват таких ракет можно усложнить средствами преодоления систем ПВО. Но в теории он возможен и для комплексов типа Patriot, и тем более — для более совершенных оборонительных систем типа американской Aegis. Теперь же мы видим маневрирующую боеголовку, перехват которой, вероятно, будет не по зубам даже для самых продвинутых систем ПРО.

В силу небольшого ядерного запаса КНДР, а также с учетом того, что такая боевая часть по своей массе обычно значительно легче и менее объемна, чем обычные, совершенно логичным будет выглядеть размещение этих боеприпасов в первую очередь на условно «несбиваемых» гиперзвуковых боеголовках. Это позволит увеличить вероятность гарантированного ядерного удара с территории КНДР до максимально возможного уровня.

Точной информации пока нет, но можно предположить, что дальность действия новой северокорейской ракетной системы составит до 1500–2000 км, что позволит держать под прицелом большую часть Юго-Восточной Азии и, конечно, все акватории, прилегающие к территории КНДР. Таким образом ударам Hwasong-8 в теории может подвергнуться любая корабельная группировка, военно-морские и военно-воздушные базы, любые инфраструктурные объекты в радиусе действия этой ракеты. При этом, вероятно, неподвижные цели могут быть поражены с высокой эффективностью, а удар по корабельным эскадрам потребует максимально точных данных разведки. Естественно, появление на вооружении ракетных сил КНДР такой системы заметно изменит расклад сил вокруг Северной Кореи.

Если же говорить о противодействии новым возможностям «северокорейской ракетной угрозы», то первое что приходит в голову, — это подавление всех ракетных пусковых установок КНДР до их применения. Для этого можно воспользоваться возможным превосходством в воздухе, которого в теории могут попытаться достигнуть в случае военного противостояния с КНДР их потенциальные противники. Но, во-первых, при современном уровне развития оборонительных систем возможность такого превосходства совсем не очевидна, а во-вторых — даже единичные уцелевшие ракеты с учетом их ядерного оснащения могут нанести непоправимый ущерб любому противнику. Это своего рода патовая ситуация для любого врага Северной Кореи.

При этом весьма вероятно, что КНДР не остановится на достигнутом и будет совершенствовать свои ракетные и гиперзвуковые достижения. Вполне возможен выход на испытания в ближайшие годы гиперзвуковых боеголовок и ракет промежуточной дальности (до 5 тыс. км), а в более долгосрочной перспективе — и межконтинентальных гиперзвуковых ракет. Это, если хотите, новая ракетная реальность.

Автор — военный эксперт, главный редактор портала Militaryrussia

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