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Известия.ru

Южная Корея испытает первую собственную ракету-носитель

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pool

Испытательный пуск первой космической ракеты-носителя Южной Кореи состоится в 21 октября. Об этом 30 сентября сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Разработка получила название «Нури». В настоящее время проходят последние учения по безопасности пуска. Он состоится Космическом центре «Наро» в Гохыне, в 473 км к югу от Сеула. Ракета-носитель уже установлена на стартовой площадке. Аппарат весит 200 тонн, в космос ракету поднимают жидкостные двигатели. Первый запуск пройдет без полезной нагрузки.

Южная Корея с 2010 года инвестировала около 2 трлн вон ($1,8 млрд) в трехступенчатую модель и представила испытательный образец ракеты в июне этого года.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету «Наро», ее первая ступень была построена в России.

29 сентября стало известно о планах NASA через 10 лет запустить исследовательский аппарат к самой отдаленной от Солнца планете Нептун. Старт миссии Neptune Odyssey запланирован на 2031 год. Аппарат отправится в полет с помощью либо ракеты Space Launch System, либо Falcon Heavy, которые принадлежат компании Илона Маска SpaceX.

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Россия
Южная Корея
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Илон Маск
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