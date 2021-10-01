Войти
Известия.ru

Пуск ракеты «Циркон» с подлодки из Белого моря состоится в октябре

160
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В октябре в Белом море будет выполнен первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Об этом 30 сентября сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнен с надводного положения в начале октября. В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели», — сказал он.

Он пояснил, что ранее планировавшиеся на сентябрь испытания перенесены на октябрь в связи с необходимостью провести все мероприятия технической подготовки к пуску.

По данным собеседника агентства, до конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска «Циркона» с АПЛ, в следующем году испытания с подводного носителя продолжатся. Также источник отметил, что госиспытания этой ракеты с надводного носителя планируется начать в ноябре, а в 2022-м они могут быть продолжены, после чего начнется плановая поставка ракет на Военно-морской флот РФ.

В июле были успешно проведены летно-конструкторские испытания «Циркона» с надводного носителя — головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» сюда входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Кинжал ЗРК
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
Похожие новости
23.04.2021
В России назвали «козырь» на случай войны
29.03.2021
В Британии отреагировали на испытания «смертоносных ракет Путина» в Арктике
22.03.2021
Гиперзвуковой орлан: новое оружие американцев
29.12.2020
Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны
12.03.2020
Источник: "Циркон" планируется запустить с подлодки "Северодвинск"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 02:42
  • 1
Корпорация "МиГ" досрочно завершила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии
  • 01.10 02:27
  • 8
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 01.10 02:22
  • 1
В Европе появится еще одна армия
  • 01.10 01:17
  • 1
Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму
  • 30.09 22:08
  • 21
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 30.09 20:01
  • 51
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 30.09 19:44
  • 286
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.09 19:39
  • 1
Четырнадцатый полет «Индженьюити» отложили из-за проблем с автоматом перекоса
  • 30.09 19:30
  • 50
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 30.09 19:05
  • 33
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 14:38
  • 2
Водные тенденции: для ВМФ построят морские вездеходы
  • 30.09 10:21
  • 0
Греция и Франция больше не верят в НАТО
  • 30.09 09:09
  • 84
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»