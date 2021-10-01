Пуск ракеты «Циркон» с подлодки из Белого моря состоится в октябре

В октябре в Белом море будет выполнен первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Об этом 30 сентября сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый пуск «Циркона» с субмарины «Северодвинск» в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнен с надводного положения в начале октября. В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели», — сказал он.

Он пояснил, что ранее планировавшиеся на сентябрь испытания перенесены на октябрь в связи с необходимостью провести все мероприятия технической подготовки к пуску.

По данным собеседника агентства, до конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска «Циркона» с АПЛ, в следующем году испытания с подводного носителя продолжатся. Также источник отметил, что госиспытания этой ракеты с надводного носителя планируется начать в ноябре, а в 2022-м они могут быть продолжены, после чего начнется плановая поставка ракет на Военно-морской флот РФ.

В июле были успешно проведены летно-конструкторские испытания «Циркона» с надводного носителя — головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» сюда входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».