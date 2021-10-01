Южная Корея и США внимательно следят за КНДР из-за возможных дополнительных испытаний ракет

Запуск новой cеверокорейской баллистической ракеты "Хвасон-8" (Hwasong 8), впервые в КНДР использующей ампулизированное хранение жидкого топлива и оснащенной управляемой планирующей отделяемой гиперзвуковой боевой частью, 28.09.2021.

Гонконг. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Военные Южной Кореи внимательно следят за КНДР в связи с возможными дополнительными запусками ракет, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

"Наши военные следят за соответствующими действиями в тесной координации с разведывательными органами Южной Кореи и США", - сказал представитель JCS Ким Чон Нак во время регулярного брифинга.

Он отметил, что на данный момент Пхеньян не предпринимает никаких действий, которые можно комментировать.

Ранее во время выступления в парламенте страны северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР "разрабатывает мощную новую систему вооружений, способную полностью сдерживать военные действия враждебных сил".

Он добавил, что "ультрасовременное оружие" Северной Кореи "разрабатывается с чрезвычайно высокой скоростью".