Чехия приобрела израильские зенитные ракетные комплексы SPYDER

27 сентября 2021 года министр обороны Чехии Любомир Метнар официально объявил о заключении с правительством Израиля соглашения о приобретении для чешских вооруженных сил четырех батарей зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности SPYDER SR производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems.

Боевая машина израильского зенитного ракетного комплекса Rafael SPYDER SR на автомобильном шасси Tatra T815 (6х6) (с) Rafael

Стоимость контракта составляет 13,69 млрд чешских крон (627 млн долл) с НДС. Чешская промышленность получит 30% доли затрат в поставке и обслуживании комплексов, машины которого, в частности, будут выполнены на автомобильных шасси Tatra. Ожидается, что в течении 20 лет стоимость нахождения в строю и обслуживания данных ЗРК составит еще 23 млрд крон, из которых 7,5 млрд крон будут выплачены израильской стороне.

Решение о выборе ЗРК SPYDER SR производства Rafael было принято министерством обороны Чехии в сентябре 2020 года по итогам тендера, и затем год заняли предконтрактные переговоры. В итоге теперь заказаны четыре батареи ЗРК SPYDER (по четыре пусковые установки в каждой, с ракетами Python 5 и Derby) для замены в вооруженных силах Чехии старых советских ЗРК средней дальности 2К12М2 "Куб-М2". Поставки ЗРК SPYDER SR будут осуществляться в ВВС Чехии с 2023 по 2026 года. Cейчас в боевом составе ВВС Чехии имеются четыре батареи ЗРК 2К12М2 "Куб-М2", входящих в состав 251-й зенитной ракетной группы 25-го "Тобрукского" зенитного ракетного полка (251. protiletadlový raketový oddíl, 25. protiletadlový raketový pluk "Tobrucký") c дислокацией в Страконице.

Ранее в декабре 2019 года Чехия подписала соглашение с израильской стороной о закупке для ВВС Чехии восьми наземных подвижных радиолокационных станций обнаружения воздушных целей EL/M-2084 MMR производства израильской компании IAI Elta на сумму 125 млн долл, с поставкой в 2021-2023 годах. Следует отметить, что в состав каждой батареи ЗРК в варианте SPYDER MR также входит одна РЛС обнаружения и целеуказания EL/M-2084 MMR, но, как можно понять из приведенных в пресс-релизе министерства обороны Чехии фотографий, чешская сторона выбрала комбинацию ЗРК SPYDER SR с батарейной РЛС EL/M-2084 MMR.

Чехия стала седьмым известным заказчиком ЗРК серии SPYDER после Грузии, Сингапура, Индии, Эфиопии, Вьетнама и Филиппин.