Войти
ТАСС

Южная Корея намерена запустить первую ракету-носитель собственной разработки 21 октября

123
0
0

В министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий страны отметили, что в зависимости от погодных условий запуск могут произвести в период с 22 по 28 октября

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Республика Корея запустит свою первую космическую ракету "Нурихо" 21 октября с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо. Согласно сообщению министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, подготовка к запуску вступила в четверг в завершающую стадию.

Ракета-носитель уже установлена на стартовой площадке, где осуществляется проверка всех ее систем. В зависимости от погодных условий запуск может быть осуществлен в период с 22 по 28 октября.

Ракета "Нурихо" весит 200 тонн. Она снабжена жидкостными двигателями - четырьмя 75-тонными на первой ступени, одним 75-тонным на второй ступени и одним 7-тонным на третьей ступени. Она будет запущена в космос с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны. В случае успеха нынешнего пуска в мае следующего года ракета выведет на орбиту 200-килограммовый спутник.

В 2010 году на разработку "Нурихо" было выделено 2 трлн вон ($1,8 млрд).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Похожие новости
07.12.2016
Союзник на два фронта
29.11.2016
СМИ: Токио намерен потратить еще $2 млрд на укрепление системы ПРО
17.11.2016
Минобороны Южной Кореи приобрело участок земли для размещения комплекса ПРО THAAD
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
14.10.2016
Южнокорейский вертолет «Сурион» не прошел испытания в холодных условиях
03.10.2016
Китайское СМИ предупредило США и Южную Корею о "расплате" за размещение ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 02:42
  • 1
Корпорация "МиГ" досрочно завершила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии
  • 01.10 02:27
  • 8
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 01.10 02:22
  • 1
В Европе появится еще одна армия
  • 01.10 01:17
  • 1
Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму
  • 30.09 22:08
  • 21
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 30.09 20:01
  • 51
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 30.09 19:44
  • 286
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.09 19:39
  • 1
Четырнадцатый полет «Индженьюити» отложили из-за проблем с автоматом перекоса
  • 30.09 19:30
  • 50
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 30.09 19:05
  • 33
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 14:38
  • 2
Водные тенденции: для ВМФ построят морские вездеходы
  • 30.09 10:21
  • 0
Греция и Франция больше не верят в НАТО
  • 30.09 09:09
  • 84
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»