Нагорный Карабах: год американского провала в Закавказье (The National Interest, США)

Напав год назад на Нагорный Карабах, Азербайджан и Турция продолжили османский проект, начатый более века назад, считает автор статьи. Молчание Америки вдохновляет эти и другие страны на дальнейшие шаги. Автор предлагает США ввести против Азербайджана санкции, а не поддерживать финансово государство, которое пытает своих военнопленных и уничтожает культурное наследие.

Год назад в этот день азербайджанская армия при поддержке турецких спецподразделений и нанятых Анкарой сирийских джихадистов внезапно напала на Нагорный Карабах - спорную территорию, которую Армения контролирует с конца Карабахской войны 1988-94 годов. Азербайджан оправдал свои действия тем, что международное сообщество признает эту территорию азербайджанской, - но ситуация гораздо сложнее.

Юридически - по крайней мере, с точки зрения Вашингтона - позиция Азербайджана далеко не столь однозначна, как утверждают его сторонники. Во-первых, США признают Республику Армению оккупированной страной после того, как Иосиф Сталин нарушил ее границы и включил ее в состав Советского Союза. Кроме того, когда в 1991 году Азербайджан вновь обрел независимость после распада Советского Союза, его парламент сделал это в границах первой независимой Азербайджанской Республики, а не созданной Советским Союзом Азербайджанской ССР. В-третьих, население автономной области проголосовало за выход из-под контроля Азербайджана, и это было конституционно правомочным.

Не менее важна дипломатическая сторона вопроса. Хотя власти Азербайджана армянского контроля над Нагорным Карабахом и несколькими азербайджанскими районами, отделяющими его территорию от собственно Армении, никогда не признавали, Баку в рамках Минской группы обязался урегулировать территориальный спор дипломатическим путем. Азербайджанские дипломаты могут посетовать на отсутствие прогресса, но это ложь: Минская группа достигла широкого консенсуса насчет отправки миротворцев (вероятно, из беспристрастных скандинавских стран), а также возможного возвращения Арменией оккупированных азербайджанских районов по мере укрепления доверия. Как бы то ни было, за полгода до того, как азербайджанский диктатор Ильхам Алиев распорядился о нападении, Госдепартамент отменил некоторые положения раздела 907 Закона о поддержке свободы, и в Азербайджан хлынула американская помощь. Основанием для этого решения стала приверженность Азербайджана дипломатическому процессу.

То, что Азербайджан застал врасплох не только армян, но и американцев, остается провалом разведки, который доселе не удалось расследовать ни Конгрессу, ни американским спецслужбам. Ни один честный аналитик не может закрывать глаза на то обстоятельство, что атака совпала со столетней годовщиной османского вторжения в независимую Армению на фоне Геноцида армян. Это не случайность, а тщательно спланированный акт. Проще говоря, этот шаг Азербайджана и Турции стал первым залпом будущего, как надеялись лидеры обеих стран, Геноцида армян 2.0.

Уже после вторжения Госдепартамент во главе с госсекретарем Майком Помпео (а затем и Энтони Блинкеном) вернул США к дипломатии. Эндрю Шофер (Andrew Schofer), американский сопредседатель Минской группы, вернулся в регион, чтобы заново запустить переговоры.

Увы, не по вине Шофера, Блинкен и президент Байден всё запороли. Байден правильно сделал, что официально признал Геноцид армян. Но уже на следующий день Блинкен снова втихую отменил статью 907, по сути вознаградив Азербайджан за его агрессию. Как по букве, так и по духу Закона о поддержке свободы, Блинкен нарушил американское законодательство, хотя Конгресс оказался слишком занят, чтобы привлечь его к ответственности и заставить откатить все назад. Может, советник по национальной безопасности Джейк Салливан (Jake Sullivan) и Блинкен сочли, что этой оливковой ветвью удастся усадить Азербайджан за стол переговоров, в конечном счете они лишили Америку рычагов влияния и по сути телеграфировали Алиеву о слабости Вашингтона.

Краткий обзор последних шести месяцев показывает, что американская пассивность не только не возвращает стороны к дипломатии, но и способствует усилению агрессии Баку. 25 марта 2021 года азербайджанские солдаты забросали камнями армянские гражданские автомобили на дороге Сарушен-Красный Базар в Аскеранском районе Арцаха, самоуправляющейся армянской республики в Нагорном Карабахе. Через три дня азербайджанские войска устроили засаду на армянский грузовик с телами армянских солдат, погибших в ходе 44-дневной войны. 20 апреля азербайджанские силы обстреляли армянский дом на улице Вагаршяна в столице Арцаха Степанакерте. Несмотря на дипломатические обещания Азербайджана уважать свободу вероисповедания, 26 апреля трое азербайджанских солдат избили и проволокли по земле армянского священника в сюникском селе Аравус. Двумя днями позже от восьми до десяти азербайджанцев в штатском проникли в буферную зону между двумя сторонами, после чего их прогнали армянские силы. По сути, постоянное зондирование и попытки проникновения со стороны Азербайджана напоминают игру Северной Кореи с Южной.

В мае 2021 года нарушения участились. В Азербайджане началось судилище над ливанским армянином Викеном Эулджекджяном, которого азербайджанские войска похитили после прекращения огня 9 ноября 2020 года. Он томится в тюрьме и по сей день. 12 мая 2021 года азербайджанские войска продвинулись на 3 три километра вглубь территории Сюникской области Армении, захватив озеро Севлич. Такие односторонние "корректировки границы" продолжались и в последующие дни. Например, 14 мая вооруженные силы Азербайджана продвинулись еще на 300-400 метров на территорию Армении в направлении Вардениса. Азербайджанские силы также продолжают обстреливать через границу армянских солдат в Гехаркуникской области. В результате аналогичного нападения на село Сос в Арцахе пострадал мирный житель. Отсутствие какого-либо серьезного дипломатического сопротивления со стороны Америки попросту сделало Алиева еще агрессивнее. 20 мая около 21:10 несколько азербайджанских солдат вторглись на территорию Армении. Их перехватили армянские солдаты, и в результате драки почти десяток человек получили ранения. Менее чем через неделю азербайджанские силы убили армянского сержанта Геворга Хуршудяна возле армянского села Верин Шоржа. Двумя днями позже Азербайджан похитил шестерых армянских солдат, выполнявших инженерные работы недалеко от границы Гехаркуникской области. Здесь Алиев снова позаимствовал прием из северокорейского репертуара. А Блинкен снова промолчал. По словам начальника Генштаба Армении Артака Давтяна, на территории Армении остается до 1 000 азербайджанских военнослужащих.

В июне агрессия снова усилилась. Азербайджанские солдаты - возможно, голодные из-за того, что командующие расхитили их паек - открыли огонь по армянским пастухам и угнали их скот. Вскоре армянские солдаты пресекли очередную попытку украсть лошадей у пастуха в Гехаркунике. И армяне не единственные жертвы. В июне 2021 года азербайджанские солдаты пригрозили казнить испанских журналистов, ведущих репортаж с армянской стороны границы, а в следующем месяце азербайджанские налеты на домашний скот, равно как и снайперские обстрелы со смертельным исходом, продолжились. Поскольку администрация Байдена всё отмалчивалась, Азербайджан усилил свои нападения. Так, стрельба из стрелкового оружия превратилась в минометный огонь, а прекращение огня оказалось недолгим. В августе азербайджанские силы позаимствовали прием на сей раз у "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, прим. ред.) в Ираке и Сирии и начали поджигать армянские посевы и луга.

И омбудсмен Арцаха, и Институт изучения прав человека Колумбийского университета начали сбор улик, документируя эти нападения. Министерство обороны Армении также оповещает о гибели своих солдат.

Однако, пожалуй, главное оскорбление со стороны Азербайджана - непрекращающийся плен и пытки армянских военнопленных. Хотя Госдепартамент время от времени призывать их отпустить, азербайджанские власти отмахиваются от этих реляций точно так же, как Талибан (запрещенная в России террористическая организация, прим. ред.) - от призывов Блинкена к гендерному равенству и разнообразию в правительстве талибов. В конце концов, раз Блинкен отменяет санкции против Азербайджана и направляет в Баку потоки финансовой помощи, то с чего Алиеву относиться к американским заявлениям всерьез? И едва ли Байден с Блинкеном могут ждать, что к ним отнесутся всерьез Россия и Турция, если Блинкен не требует, чтобы Москва отчитывалась о миротворческих и контрольных операциях, хотя как участник Минской группы обязана делать это по закону. Байден до сих пор не предпринял серьезных действий против Турции за использование американских компонентов в беспилотных налетах не только на армян, но и на курдов, а возможно, и христиан Тыграя.

Может, Байдену и Блинкену и наплевать на престиж Америки, но далеко это не единственное, что поставлено на карту в Закавказье. Напав на Нагорный Карабах, Азербайджан и Турция продолжили османский проект, начатый более века назад. Молчание Америки вдохновляет их и других на дальнейшие шаги. Прецедент проводимой ими этнической чистки - и отсутствие серьезного отклика - грозит дестабилизировать регионы далеко за пределами Закавказья. То же касается и молчания Америки насчет использования Турцией и Азербайджаном сирийских джихадистов, часть которых ранее служила в "Исламском государстве" и Аль-Каиде (запрещенная в России террористическая организация, прим. ред.). Байдену и Блинкену надлежит показать, что это красная линия. Также нет смысла вознаграждать Азербайджан финансово, когда он перестал быть стабильным и толерантным союзником, которым его некогда считал Вашингтон, а все активнее сотрудничает как с Россией, так и с Ираном. Пора ввести против Азербайджана санкции, доколе Алиев не вернет последнего армянского военнопленного, не выплатит компенсацию за свою агрессию и не привлечет к ответственности каждого азербайджанского солдата, который снимает видео с пытками армян или уничтожает культурное наследие.

Майкл Рубин - старший научный сотрудник Американского института предпринимательства

Майкл Рубин (Michael Rubin)