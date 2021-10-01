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bmpd.livejournal.com

Танки Т-72БА переданы Казахстану

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в Танки Т-72БА Вооруженных Сил Казахстана

Танк Т-72БА из состава 12-й механизированной бригады 40-й военной базы Регионального командования "Юг" Вооруженных Сил Казахстана на параде в г.Астана (ныне г.Нур-Султан) 7 мая 2015 г.

Модернизация танков Т-72Б до уровня Т-72БА проводилась на предприятии Уралвагонзавод в 1998-2005 гг. Среди прочего обновленные танки получили новую гусеницу с параллельным резино-металлическим шарниром (РМШ) от танка Т-90 , серьезно отличающеюся от прежней.

Танк Т-72БА танкового батальона 23-й мотострелковой бригады ( ранее 81-го мотострелкового полка 27-й мотострелковой дивизии)

По известным данным , к 2005 г. танками Т-72БА были вооружены 81-й мотострелковый и 152-й танковый полки 27-й мотострелковой дивизии , 276-й мотострелковый и 239-й танковый полки 34-й мотострелковой дивизии - всего восемь танковых батальонов. После неоднократных мероприятий по реорганизации и перевооружению , в 2021 г. танки Т-72БА остались лишь в двух батальонах - в 488-м мотострелковом полку 144-й мотострелковой дивизии ( наследнике 276-го мотострелкового полка) и в 21-й мотострелковой бригаде ( наследнице 152-го танкового полка ). Несколько единичных экземпляров есть в танковых батальонах 90-й танковой дивизии , 35-й и 60-й мотострелковых бригад. Куда же пропали еще шесть батальонов обновленных танков Т-72БА?

7 мая 2015 г. на параде в столице Казахстана г.Астана (ныне г.Нур-Султан) были впервые показаны танки Т-72БА, но что примечательно - с гусеницами СТАРОГО образца.

на всех известных мне снимках ( часть из них ниже ) казахских танков Т-72БА гусеницы СТАРОГО образца.

Судя по нумерации сейчас в Казахстане шесть танковых батальонов , из тринадцати имеющихся, вооружены танками Т-72БА. Как раз шесть "пропавших" батальонов из российских войск.

Новые гусеницы , вероятнее всего, были заменены на старые перед отправкой в Казахстан в 2015-2016-х гг. А снятые гусеницы уже шли для укомплектования вновь модернизируемых танков Т-72Б3. Вот такая моя версия.

Кстати , в 35-й мотострелковой бригаде тоже есть танк Т-72БА на старых гусеницах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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