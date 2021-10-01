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Вестник Мордовии

Иранская артиллерия и ракеты могут нанести Азербайджану тяжелейшие потери

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Иран продолжает перебрасывать к границе с Азербайджаном тяжелую дальнобойную артиллерию. Так, на днях была замечена новая колонна, состоящая из 155-мм самоходных артиллерийских установок М109А1В американского производства и 155-мм буксируемых австрийских пушек-гаубиц GHN-45.

Кто-то скажет, что все эти вооружения - старье, но, на самом деле, данная техника проходила ремонт и была модернизирована. Поэтому находится в прекрасном состоянии. К тому же, местные оборонщики разработали большое количество боеприпасов, резко повышающих дальность стрельбы. А ведь известно, что GHN-45 может поражать цели на дистанции до 39000 метров.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Иранские артиллеристы долгое время проходили боевую подготовку в расчете на возможное превосходство в воздухе вероятного противника, потому они уделяют большое внимание маскировке. Кроме того, они имеют управляемые высокоточные боеприпасы и беспилотники, способные вести корректировку огня.

Кстати, о беспилотниках. В Иране создано большое количество различных БПЛА, в том числе ударных. В то же время иранцы хорошо отработали способы борьбы с вражескими дронами. Примером тому являются сообщения из Йемена, где собранные из иранских комплектующих ракеты регулярно сбивают дистанционно управляемые аппараты.

Не следует забывать и о ракетном потенциале Ирана, трудно сказать, сколько баллистических ракет находится у него на вооружении, но наверняка речь идет о тысячах. Причем имеются варианты, обладающие точностью, соизмеримой с самыми лучшими зарубежными образцами. А ведь еще успешно созданы и применены в реальной обстановке крылатые ракеты различных типов.

Поэтому хочется надеяться, что конфликтная ситуация, возникшая между Ираном и Азербайджаном, разрешится мирным путем.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Австрия
Азербайджан
Иран
Йемен
США
Продукция
M109
Проекты
БПЛА
Военные учения
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