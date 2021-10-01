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ТАСС

Первый запуск спутников "Гонец" с космодрома Восточный запланировали на IV квартал 2022 г.

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Спутники запустят на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Запуск спутников "Гонец-М" № 33, № 34, № 35 на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запланирован на IV квартал следующего года, сообщается на сайте госзакупок.

"Целью оказания услуг является обеспечение <…> транспортировки средств выведения и подготовки составных частей ракеты космического назначения с космическими аппаратами "Гонец-М" на объектах наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный к пуску и проведению пуска КА "Гонец-М" № 33, № 34, № 35 в IV квартале 2022 года", - говорится в госконтракте, заключенном между Роскосмосом и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Как уточняется в документе, выведение спутников будет осуществлено с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Это будет первый запуск спутников "Гонец" с космодрома Восточный.

Предыдущий запуск аппаратов "Гонец" состоялся в декабре 2020 года с космодрома Плесецк в Архангельской области.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Плесецк
Союз-2 РН
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