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ТАСС

Авиарегулятор США завершил расследование инцидента с космолетом Virgin Galactic

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Самолет-носитель Eve с космолетом Unity-22
Самолет-носитель Eve с космолетом Unity-22.
Источник изображения: © AP Photo/Andres Leighton

Федеральное авиационное управление США разрешило компании возобновить использование космолетов

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США завершило расследование инцидента с отклонением от курса корабля Unity-22 компании Virgin Galactic в ходе суборбитального полета 11 июля и разрешило ей возобновить использование космолетов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

"Сегодня ФАУ завершило расследование нештатной ситуации, возникшей во время полета корабля Unity-22 Virgin Galactic 11 июля", - отмечается в тексте.

В нем содержится вывод, что корабль действительно отклонился от курса в ходе полета, однако Virgin Galactic должным образом не проинформировала управление об этом инциденте. "ФАУ потребовало от Virgin Galactic внести изменения в то, как она осуществляет коммуникацию с ФАУ во время полетов с целью обеспечения безопасности людей", - говорится в документе. "Virgin Galactic внесла необходимые изменения и может возобновить полеты", - указывается в заявлении.

Ранее авиарегулятор США запретил полеты космолетов Virgin Galactic на время проведения расследования инцидента 11 июля, грозившего кораблю аварийной посадкой. Как сообщал журнал The New Yorker, во время снижения Unity-22 отклонился от траектории, пролегавшей в рамках выделенного ФАУ специального для этого полета воздушного пространства. Инцидент мог произойти по причине того, что во время взлета двигатели космолета работали на несколько секунд дольше запланированного.

Представители компании признали, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. При этом, по данным Virgin Galactic, отклонение корабля от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоях атмосферы. Пилоты-испытатели действовали по инструкциям, а подобные инциденты отрабатываются в ходе подготовки к полетам, подчеркнули в компании.

Virgin Galactic - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы имеются у компаний Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска.

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Страны
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Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
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