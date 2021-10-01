На учениях спецназа России и Пакистана применили новейших роботов для разминирования

Военнослужащие России и Пакистана на учениях Дружба. Архивное фото.

Военные инженеры ЮВО также провели занятия по электрическому способу взрывания конструкций

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября. /ТАСС/. Военные РФ и Пакистана в ходе совместного учения "Дружба-2021" на полигоне Краснодарского края применили новейший робототехнический комплекс "Уран-6" для разминирования объектов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие подразделения специального назначения Пакистана изучили применение робототехнических комплексов разминирования "Уран-6", познакомились с работой российских коллег в устройстве инженерных заграждений, разминировании местности, объектов и преодолении минно-взрывных заграждений", - говорится в сообщении.

Военный робот преодолел минно-взрывные заграждения и разминировал различные объекты. Также военные инженеры ЮВО провели занятия по электрическому способу взрывания конструкций."Также военнослужащие Пакистана изучили установку противопехотных и противотанковых мин, самодельных взрывных устройств и невзрывных заграждений", - уточнили в ЮВО.

Совместное российско-пакистанские учение "Дружба-2021" продлится до 9 октября и завершится совместным тактико-специальным занятием по действию штурмовой роты при штурме населенного пункта и объектов. В учениях принимают участие около 100 военнослужащих вооруженных сил Пакистана и порядка 100 военнослужащих ЮВО.