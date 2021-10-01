HBL (Финляндия): шведской политике нейтралитета конец

В шведской оборонной политике большие перемены. Новое оружие для сухопутных войск, военно-морских сил, ВВС, а также для борьбы с кибер-угрозами — автор подробно описывает, какое именно и в каких количествах. И все это, как и новые договоры Швеции со странами НАТО Данией, Норвегией и Францией, из-за России.

На прошлой неделе в Арвидсъяуре, в 160 километрах к западу от Лулео в шведской Лапландии, прошло полномасштабное мероприятие по поводу восстановления полка K4, упраздненного в 2002 году. Исторически он был кавалерийским, и у нему в 1944 году офицером запаса приписали, например, будущего премьер-министра Улофа Пальме. Сейчас полк снарядили по высшему классу для боев в условиях снега и холода.

Церемония, проходившая в присутствии Стефана Лёвена, короля Швеции и главнокомандующего шведской армией - это только начало процесса восстановления ликвидированных когда-то полков. На Готланде это уже произошло, а продолжится в Фалуне, Эстерсунде, Соллефтео/Хэрнёсанде. Артиллерийский полк снова будет нести службу в Кристинехамне в Вэрмланде, а в Гетеборге снова появится полк морской пехоты.

К делу также относится то, что Упсала приютила еще одну эскадрилью F16, помимо тех трех, что на сегодня располагают истребителями Gripen, новейшей моделью после предшественника Tunnan производства компании Saab, а также истребителями Draken и Viggen. К тому же строятся две новые подлодки, а еще одну ремонтируют и обновляют ее вооружения. Также с верфи в Карлскруне, которая сейчас принадлежит Saab, должны сойти четыре новых корвета.

На той же неделе, когда состоялась церемония восстановления полка в Арвидсъяуре, в Стокгольме были представители 12 стран, в том числе Финляндии, которые сотрудничают в рамках организованной Францией Инициативы о европейских вооруженных силах. Они встретились в уважаемой офицерской школе "Карлсберг", однако неясно, были ли предприняты какие-то важные шаги к укреплению сотрудничества в области безопасности и политики обороны. Наращивание вооружений в основном должно завершиться к 2030 году. Этот процесс также включает возвращение воинской повинности, отмененной в 2010 году, но с 2014 года вновь соблюдаемой - от года к году во все больших и больших масштабах.

В этом году отбывать воинскую повинность призвали примерно 5,8 тысяч человек, но призывной комиссии было непросто заполнить все необходимые места достаточно квалифицированными молодыми людьми. Примерно 100 тысяч молодых людей ежегодно заполняют анкету, затем 16 тысяч из них вызывают на испытания, после чего более половины отсеивается. Сейчас в социальных сетях запустили кампанию, адресованную девушкам, чтобы те добровольно записывались на испытания.

Может показаться парадоксальным, что центристское правительство, возглавляемое "Умеренными", с 2006 по 2014 год провело самую масштабную кампанию разоружения страны в современной истории, тогда как социал-демократическое правительство при поддержке "Зеленых", напротив, сейчас вооружения активно наращивает. Но считается, что ситуация с безопасностью вокруг Балтийского моря сильно ухудшилась, и все в один голос называют Россию агрессором.

Начались и другие изменения. Никто, как раньше, не заявляет, что нужно отправить больше шведских войск в горячие точки в других странах. Совместную с Финляндией миссию в Мазари-Шарифе на севере Афганистана ранее называли локально-успешной, например, с точки зрения того, что у женщин появилось больше возможностей регулярно учиться в школе.

Недавно Швеция решила продолжать миссию в Сахаре, в Мали. Из 400 отправленных в эту страну военных 150 относятся к подразделению, которое должно держать террористов подальше от сил безопасности страны. Но в перспективе, похоже, не наберется политического большинства, которое выступило бы за новые военные приключения Швеции за границей. Зато сильно выросло количество и объемы совместных с НАТО учений. Шведские самолеты и корабли недавно подняли уровень боеготовности из-за больших российских маневров "Запад-2021". Далее, в этом же году вооруженные силы также участвовали, например, в учениях "Северный лес" (Northern Forest) в Финляндии, а также совместно с 13 странами в "Северных берегах" (Northern Coast) в южной и центральной части Балтийского моря. На учениях "Зимнее солнце" (Vintersol) вокруг Будена в марте нашлось дело для 900 шведских солдат.

В сентябре Швеция заключила новые договоры о военном сотрудничестве со странами НАТО Данией, Норвегией и Францией. Это не значит, что Швеция заняла сторону Франции в конфликте с США, разгорающемся из-за предназначенных Австралии подводных лодок.

Швеция слишком тесно сотрудничает с США и Великобританией в сфере оружия и не может себе позволить попасть в такой же конфликт с кем-то на Западе. Большая часть электроники, например, для истребителей компании Saab приходит от американских производителей. Швеция же, создавая большие объемы оружия на экспорт, должна получать одобрение от США, выбирая, какие из стран его могут купить.

На данный момент Saab продал 36 истребителей Gripen Бразилии, и их уже начали производить. 26 доставили в Южную Африку, 12 - в Таиланд (один из которых уже разбился из-за ошибки пилота). Венгрия взяла в лизинг 14 истребителей более ранней версии - два из них потерпели крушение. Чехия арендовала примерно тогда же столько же.

Кроме того, с начала 1970-х Финляндия купила штук 50 истребителей Draken, в том числе тренировочных, и использовала последние из них вплоть до 2000-х. Такие покупала и Австрия.

Сейчас потенциальных покупателей на истребители Gripen серии E немного. Когда шведы приезжали с государственным визитом в Хорватию, была надежда на заказ горстки самолетов, но, как выяснилось, у той стороны нет денег.

Швейцария в 2011 году выбрала истребители Gripen, победившие в жестокой конкуренции с американскими и французскими самолетами. Но потом в результате референдума выяснилось, что народ против покупки. После этого Saab в новом тендере не участвовал.

В преддверии наступающей зимы кое-кто напряженно ждет, что, возможно, Финляндия все же решится заменить свои старые Hornet. В 1990-е годы Швеция была очень разочарована, когда Финляндия выбрала американские самолеты вместо шведских. Если и в этот раз она предпочтет американцев, думаю, разочарование будет не меньше. Saab предложил 64 остроносых Gripen E и два разведывательных самолета Global Eye за почти десять миллиардов евро.

Также Швеция очень надеется продать подлодки Нидерландам, решения о которых можно будет дождаться этак, может быть, через год.

В сентябре Saab получил заказ от Польши на военные симуляторы - системы, с помощью которых можно обучать солдат. Они включают оружие и транспортные средства, а также четыре тренировочных объекта, позволяющие отработать совместную с американскими войсками деятельность.

Это большие деньги, но обсуждение ушло в тень из-за covid-19. Наращивание вооружений увеличило расходы на оборону с примерно 47 миллиардов крон в 2019 году до примерно 60 миллиардов крон в этом году. В будущем сумма будет расти еще быстрее. Хотя с международной точки зрения это и немного, всего чуть более одного процента ВВП.

В то же время компания Bofors, которая тоже входит в Saab, производит артиллерию. Главная проблема в том, что эта индустрия зависит от экспорта, так как ей нужны деньги для поддержания технологий на самом высоком уровне.

Вопрос: действительно ли такие расходы на армию оправданы. Действительно ли враги, в которые сейчас постоянно записывают россиян, планируют начать войну, атаковав Западную Европу? Но даже если и так, они в таком случае, вероятно, гораздо больше будут бояться истребителей, подлодок и подготовленной противовоздушной обороны, чем сухопутных войск.

Но таким вопросам в дебатах сейчас и вовсе места не отводят, так как политики и военные полностью заняты тем, что вкладывают деньги во все без разбору, к тому же заключая такие договоры о военном сотрудничестве со странами НАТО, которые были немыслимы всего несколько десятилетий назад.

Традиционной шведской политике нейтралитета на практике конец.

Хенрик Боргстрём (Henric Borgström)