Флот так-то: корвет-невидимка отправится во Владивосток

Ракетный корабль-невидимка усилит Приморье. Новейший корвет проекта «Гремящий» могут отправить не на Камчатку, как предполагалось ранее, а во Владивосток. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Минобороны, рассказали источники «Известий». Корветы этого проекта — одни из самых мощных в ВМФ. Несмотря на небольшие размеры, корабль несет дальнобойный комплекс ПВО, сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы» и крылатые ракеты «Калибр».

Ракетный корабль-невидимка усилит Приморье. Новейший корвет проекта «Гремящий» могут отправить не на Камчатку, как предполагалось ранее, а во Владивосток. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Минобороны, рассказали источники «Известий». Корветы этого проекта — одни из самых мощных в ВМФ. Несмотря на небольшие размеры, корабль несет дальнобойный комплекс ПВО, сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы» и крылатые ракеты «Калибр».

Действуем по ситуации

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, корвет «Гремящий» завершит проверку и тестирование боевых систем и корабельного оборудования во Владивостоке, после чего его планируется оставить служить в Приморье. Там он должен войти в состав 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота. Впрочем, по словам собеседников издания, вопрос о передаче «Гремящего» во Владивосток пока только прорабатывается, и окончательное решение еще не принято.

Ранее планировалось, что корвет будет направлен на Камчатку. Предполагалось, что там он будет обеспечивать выход базирующихся на полуострове стратегических подводных ракетоносцев в море.

Сейчас «Гремящий» возглавляет отряд Тихоокеанского флота (ТОФ), который выполняет межфлотский переход с Балтики к местам постоянной дислокации. В состав этой группы входят подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» проекта 636.3. Они были построены на «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга, и сейчас, как и «Гремящий», отправляются на Дальний Восток. В Красном море к отряду на днях присоединилось спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев» Черноморского флота.

В постсоветские годы на Тихом океане практически не вводились в строй новые надводные корабли, отметил военный эксперт Василий Кашин.

— Это создает проблемы с точки зрения охраны международных морских границ, участия в международных учениях и обеспечения деятельности стратегических ядерных сил флота, — рассказал эксперт «Известиям». — Поэтому без новых корветов Тихоокеанскому флоту не обойтись. На Дальнем Востоке идет региональная гонка вооружений. Большими темпами развиваются вооруженные силы Японии и Южной Кореи. В этом отношении они сейчас сильнее таких стран, как Франция и Великобритания, если не рассматривать фактор ядерного оружия и подводных лодок. Остальные страны региона тоже подтягиваются. Растет присутствие США на Тихом океане. Мы видим недавно созданный альянс AUKUS, в перспективе Австралия обзаведется атомными подводными лодками. Мы напрямую в эту гонку вооружений не вовлечены, у нас более гармоничные отношения со всеми, чем, например, на западном направлении.

Но не реагировать на развитие ситуации Россия тоже не может, стране надо поддерживать определенный уровень боеготовности в этом регионе, заключил эксперт.

Малозаметен и вооружен

Корвет «Гремящий» — головной корабль проекта 20385 с мощным ракетным оружием. Он был построен на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и был передан Северному флоту в конце декабря 2020 года. Корабль предназначен для борьбы с надводными кораблями и субмаринами в ближней морской зоне. Мощное вооружение корабля может эффективно поддерживать морские десанты.

Свое имя корвет получил в честь эсминца, который был построен накануне Великой Отечественной войны. Он воевал в Заполярье в составе Северного флота, охраняя важные стратегические конвои, уничтожив почти полтора десятка немецких самолетов. За успешные действия на море ему было присвоено звание гвардейский.

Корабль выполнен с применением стелс-технологий и малозаметен в оптическом, радиолокационном и акустическом диапазонах. Таких характеристик удалось добиться за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков с радиопоглощающими свойствами, а также благодаря особой архитектурной компоновке корпуса и надстройки.

Длина корабля — 104 м, ширина — 13 м. Он развивает скорость до 27 узлов (порядка 50 км/ч). Дальность плавания — около 4 тыс. морских миль (примерно 7,4 тыс. км), экипаж — 100 человек. Полное водоизмещение составляет чуть более 2,4 тыс. т.

Для своих небольших размеров корвет хорошо вооружен. «Гремящий» стал одним из первых кораблей Тихоокеанского флота, которые могут применить ракеты «Калибр», а также «Оникс». В перспективе на нем будут установлены гиперзвуковые «Цирконы».

Помимо ракетного вооружения, в арсенал «Гремящего» входят 100-мм артиллерийская установка А-190-01, две шестиствольные 30-миллиметровые зенитные автоматические установки АК-630М.

От атак с воздуха корвет защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», способный поражать авиацию и крылатые ракеты на дальности до 150 км. По сравнению с базовым проектом 20380, на «Гремящем» количество ячеек для зенитных ракет увеличено до 16.

Два торпедных комплекса «Пакет-НК» способны уничтожать подводные лодки и перехватывать уже выпущенные по кораблю торпеды противника.

Возможности по поиску и уничтожению подлодок значительно повышает вертолет Ка-27ПЛ. Для него на судне предусмотрены специальная площадка и ангар.

Тихоокеанское пополнение

В прошлом году Тихоокеанский флот получил серьезное пополнение. В декабре в состав ТОФ был принят не только «Гремящий», но и корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». «Известия» ранее писали, что ТОФ может усилить корвет этого же проекта «Резкий». Также была завершена глубокая модернизация большого противолодочного корабля (БПК) «Маршал Шапошников». После установки противокорабельных и крылатых ракет и усиления ПВО бывший противолодочный корабль сменил специализацию и был переквалифицирован во фрегат.

Кроме того, в состав ТОФ вошел новый базовый тральщик «Яков Баляев». Подводные силы Тихоокеанского флота пополнит серия из шести дизельных подлодок проекта 636.3 «Варшавянка». Две из них — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — уже приняты в его состав и идут на Дальний Восток. На базы региона придут и новые атомные подводные лодки.

Богдан Степовой

Роман Крецул