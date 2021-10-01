Войти
Известия.ru

Флот так-то: корвет-невидимка отправится во Владивосток

163
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Ракетный корабль-невидимка усилит Приморье. Новейший корвет проекта «Гремящий» могут отправить не на Камчатку, как предполагалось ранее, а во Владивосток. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Минобороны, рассказали источники «Известий». Корветы этого проекта — одни из самых мощных в ВМФ. Несмотря на небольшие размеры, корабль несет дальнобойный комплекс ПВО, сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы» и крылатые ракеты «Калибр».

Ракетный корабль-невидимка усилит Приморье. Новейший корвет проекта «Гремящий» могут отправить не на Камчатку, как предполагалось ранее, а во Владивосток. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Минобороны, рассказали источники «Известий». Корветы этого проекта — одни из самых мощных в ВМФ. Несмотря на небольшие размеры, корабль несет дальнобойный комплекс ПВО, сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы» и крылатые ракеты «Калибр».

Действуем по ситуации

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, корвет «Гремящий» завершит проверку и тестирование боевых систем и корабельного оборудования во Владивостоке, после чего его планируется оставить служить в Приморье. Там он должен войти в состав 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота. Впрочем, по словам собеседников издания, вопрос о передаче «Гремящего» во Владивосток пока только прорабатывается, и окончательное решение еще не принято.

Ранее планировалось, что корвет будет направлен на Камчатку. Предполагалось, что там он будет обеспечивать выход базирующихся на полуострове стратегических подводных ракетоносцев в море.

Сейчас «Гремящий» возглавляет отряд Тихоокеанского флота (ТОФ), который выполняет межфлотский переход с Балтики к местам постоянной дислокации. В состав этой группы входят подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» проекта 636.3. Они были построены на «Адмиралтейских верфях» Санкт-Петербурга, и сейчас, как и «Гремящий», отправляются на Дальний Восток. В Красном море к отряду на днях присоединилось спасательно-буксирное судно «Капитан Гурьев» Черноморского флота.

В постсоветские годы на Тихом океане практически не вводились в строй новые надводные корабли, отметил военный эксперт Василий Кашин.

— Это создает проблемы с точки зрения охраны международных морских границ, участия в международных учениях и обеспечения деятельности стратегических ядерных сил флота, — рассказал эксперт «Известиям». — Поэтому без новых корветов Тихоокеанскому флоту не обойтись. На Дальнем Востоке идет региональная гонка вооружений. Большими темпами развиваются вооруженные силы Японии и Южной Кореи. В этом отношении они сейчас сильнее таких стран, как Франция и Великобритания, если не рассматривать фактор ядерного оружия и подводных лодок. Остальные страны региона тоже подтягиваются. Растет присутствие США на Тихом океане. Мы видим недавно созданный альянс AUKUS, в перспективе Австралия обзаведется атомными подводными лодками. Мы напрямую в эту гонку вооружений не вовлечены, у нас более гармоничные отношения со всеми, чем, например, на западном направлении.

Но не реагировать на развитие ситуации Россия тоже не может, стране надо поддерживать определенный уровень боеготовности в этом регионе, заключил эксперт.

Малозаметен и вооружен

Корвет «Гремящий» — головной корабль проекта 20385 с мощным ракетным оружием. Он был построен на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и был передан Северному флоту в конце декабря 2020 года. Корабль предназначен для борьбы с надводными кораблями и субмаринами в ближней морской зоне. Мощное вооружение корабля может эффективно поддерживать морские десанты.

Свое имя корвет получил в честь эсминца, который был построен накануне Великой Отечественной войны. Он воевал в Заполярье в составе Северного флота, охраняя важные стратегические конвои, уничтожив почти полтора десятка немецких самолетов. За успешные действия на море ему было присвоено звание гвардейский.

Корабль выполнен с применением стелс-технологий и малозаметен в оптическом, радиолокационном и акустическом диапазонах. Таких характеристик удалось добиться за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков с радиопоглощающими свойствами, а также благодаря особой архитектурной компоновке корпуса и надстройки.

Длина корабля — 104 м, ширина — 13 м. Он развивает скорость до 27 узлов (порядка 50 км/ч). Дальность плавания — около 4 тыс. морских миль (примерно 7,4 тыс. км), экипаж — 100 человек. Полное водоизмещение составляет чуть более 2,4 тыс. т.

Для своих небольших размеров корвет хорошо вооружен. «Гремящий» стал одним из первых кораблей Тихоокеанского флота, которые могут применить ракеты «Калибр», а также «Оникс». В перспективе на нем будут установлены гиперзвуковые «Цирконы».

Помимо ракетного вооружения, в арсенал «Гремящего» входят 100-мм артиллерийская установка А-190-01, две шестиствольные 30-миллиметровые зенитные автоматические установки АК-630М.

От атак с воздуха корвет защищает зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», способный поражать авиацию и крылатые ракеты на дальности до 150 км. По сравнению с базовым проектом 20380, на «Гремящем» количество ячеек для зенитных ракет увеличено до 16.

Два торпедных комплекса «Пакет-НК» способны уничтожать подводные лодки и перехватывать уже выпущенные по кораблю торпеды противника.

Возможности по поиску и уничтожению подлодок значительно повышает вертолет Ка-27ПЛ. Для него на судне предусмотрены специальная площадка и ангар.

Тихоокеанское пополнение

В прошлом году Тихоокеанский флот получил серьезное пополнение. В декабре в состав ТОФ был принят не только «Гремящий», но и корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». «Известия» ранее писали, что ТОФ может усилить корвет этого же проекта «Резкий». Также была завершена глубокая модернизация большого противолодочного корабля (БПК) «Маршал Шапошников». После установки противокорабельных и крылатых ракет и усиления ПВО бывший противолодочный корабль сменил специализацию и был переквалифицирован во фрегат.

Кроме того, в состав ТОФ вошел новый базовый тральщик «Яков Баляев». Подводные силы Тихоокеанского флота пополнит серия из шести дизельных подлодок проекта 636.3 «Варшавянка». Две из них — «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» — уже приняты в его состав и идут на Дальний Восток. На базы региона придут и новые атомные подводные лодки.

Богдан Степовой

Роман Крецул

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Польша
Россия
США
Франция
Южная Корея
Япония
Продукция
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27ПЛ
П-800 Оникс
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
636.3
877 Палтус
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
ТОФ
ЧФ
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
31.07.2019
Богатыри Невы
25.08.2017
Почему российский флот боеспособнее, чем кажется (The National Interest, США)
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
24.04.2017
Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 02:42
  • 1
Корпорация "МиГ" досрочно завершила контракт на поставку комплектующих для истребителей МиГ-29 ВВС Болгарии
  • 01.10 02:27
  • 8
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 01.10 02:22
  • 1
В Европе появится еще одна армия
  • 01.10 01:17
  • 1
Российские десантники приступили к активной фазе учений в Крыму
  • 30.09 22:08
  • 21
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 30.09 20:01
  • 51
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 30.09 19:44
  • 286
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 30.09 19:39
  • 1
Четырнадцатый полет «Индженьюити» отложили из-за проблем с автоматом перекоса
  • 30.09 19:30
  • 50
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 30.09 19:05
  • 33
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 14:38
  • 2
Водные тенденции: для ВМФ построят морские вездеходы
  • 30.09 10:21
  • 0
Греция и Франция больше не верят в НАТО
  • 30.09 09:09
  • 84
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»