Развертывание спутников предупреждения о ракетном нападении нового поколения США откладывается

Вашингтон. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Развертывание на орбите американских спутников системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения NG-OPIR, которое планировалось начать в 2025 году, скорее всего, будет перенесено в связи с отставанием в сроках разработки, следует из материалов подчиненного Конгрессу США Главного контрольного управления (GAO).

Система, известная как программа СПРН следующего поколения NG-OPIR (Next Generation Overhead Persistent Infrared) стоимостью примерно $14,4 млрд, должна обеспечивать более совершенное раннее предупреждение о пусках межконтинентальных и тактических баллистических ракет. Согласно программе, корпорация Lockheed Martin должна изготовить, испытать и предоставить Космическим силам США три геосинхронных спутника NG-OPIR. Корпорация Northrop Grumman строит еще два спутника СПРН, которые будут выведены на полярную орбиту. Вместе пять спутников будут составлять архитектуру NG-OPIR Block 0. Первый запуск планировался в 2025 году. Завершить работу и передать все системы Космическим силам предполагалось к 2028 году.

Также запланирована архитектура блока 1, которая будет включать еще пять геостационарных спутников и два спутника на полярной орбите.

Космические силы США также разрабатывают новую наземную систему радиолокационных станций, получившую название Future Operationally Resilient Ground Evolution (FORGE), для управления спутниками нового поколения и обработки получаемых ими данных.

Система NG-OPIR придет на смену нынешней орбитальной инфракрасной системе SBIRS (Space Based Infrared System), обеспечив улучшенные возможности предупреждения о ракетном нападении, которые смогут лучше противостоять возникающим угрозам, следует из данных Пентагона. Кроме контроля за пусками баллистических ракет система нового поколения предназначена для определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

В мае на орбиту был запущен очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS GEO 5. Еще один, последний аппарат SBIRS GEO инфракрасной системы мониторинга космического базирования предыдущего поколения, будет выведен на орбиту в 2022 году.

В настоящее время орбитальная группировка СПРН США состоит из пяти геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которые осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

Спутники СПРН SBIRS GEO-5 и SBIRS GEO-6 позволят повысить контроль за запусками баллистических ракет в мире. Стоимость каждого такого космического аппарата массой 4,5 тонны, создаваемого корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman, составляет почти $2 млрд.

В конце декабря 2020 года Конгресс США выделил Агентству по противоракетной обороне $130 млн для разработки новой спутниковой группировки, способной отслеживать также гиперзвуковые ракеты.

Спутники, размещаемые на низкой околоземной орбите, должны обнаруживать и предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковым ракетам, которые практически незаметны по сравнению с обычными баллистическими ракетами и могут маневрировать. По мнению американских военных, такая орбитальная группировка позволит закрыть нынешнюю брешь в системе американской противоракетной обороны.

По имеющимся данным, в 2021 году на орбиту может быть выведена первая партия из 20 таких спутников-сенсоров. А через год на орбите планируется развернуть еще 150 аппаратов.

В настоящее время работы по созданию спутника, известного как Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гиперзвуковой и баллистический датчик космического слежения, ведут Агентство по противоракетной обороне и Агентство по космическому развитию Минобороны США. В январе контракты на разработку спутников получили компании L3Harris ($122 млн) и Northrop Grumman ($155 млн).