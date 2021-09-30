«Россия опережает весь мир на 6-7 лет в ядерной космической энергетике»

Путин потребовал объяснить задержки в программе развития космической отрасли

В апреле президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству по долгосрочному развитию космической отрасли. Весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако этого не было сделано в полной мере до сих пор - 29 сентября глава государства попросил доложить о причинах задержки и отметил, что они могут привести к рискам.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли, который он дал правительству в апреле. Глава государства напомнил, что после предыдущей встречи правительство должно было подготовить план по достижению долгосрочных целей. Некоторые решения уже приняли - например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.

"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано в полной мере до сих пор", - констатировал Путин. Он попросил рассказать о причинах задержки, а также когда эта работа будет выполнена. По его словам, задержки при выполнении программы могут привести к рискам для реализации имеющихся планов по развитию отрасли в целом.

Опережая конкурентов

Президент также отметил, что после 2024 года миссия МКС должна завершиться. И хотя этот срок могут продлить, Россия должна "смотреть за горизонт текущего десятилетия" и учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения "наших огромных территорий, включая арктическую зону", добавил президент.

Он отметил, что специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.

"За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество, поддерживая научные исследования в области космонавтики", - подчеркнул Путин.

Кроме того, глава государства призвал укреплять наземную инфраструктуру.

Добавим, что на прошлой неделе "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну.

О судьбе МКС

13 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс отметила, что руководство организации рассчитывает на продление эксплуатации МКС по меньшей мере на 10 лет. По ее словам, американская сторона «усердно работает» над этим вопросом.

31 июля в ходе заседания президиума Научно-технического совета специалисты пришли к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента станции после 2024 года создает дополнительные риски. Было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите - Российскую орбитальную служебную станцию. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тогда сообщал, что намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой станции.

По словам Рогозина, новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта. При этом уточняется, что в России намерены создать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС.

Ранее сообщалось, что объем финансирования проекта создания российской независимой орбитальной станции до 2030 года может достигнуть $6 млрд. Решение о том, что Россия выйдет из проекта МКС с 2025 года и приступит к созданию национальной станции, было принято 12 апреля 2021-го, в День космонавтики.

Александр Ахтырко