Россия и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в космосе в мирных целях

Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве между Комитетом предпринимателей Россия - Мексика и Мексиканским деловым советом по внешней торговле, инвестициям и технологиям

МЕХИКО, 29 сентября. /ТАСС/. Мексика и Россия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса. Об этом сообщило в среду в Facebook дипломатическое представительство РФ в латиноамериканской стране.

"В посольстве в присутствии министра труда и социальной защиты Антона Котякова и посла Виктора Коронелли подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, - говорится в записи. - С российской стороны документ подписан заместителем генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергеем Савельевым, а с мексиканской - гендиректором Мексиканского экономического агентства Сальвадором Ландеросом". Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве между Комитетом предпринимателей Россия - Мексика и Мексиканским деловым советом по внешней торговле, инвестициям и технологиям.

Ранее Котяков провел переговоры с министром экономики Мексики Татьяной Клутье. В ходе них обсуждались перспективы укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В понедельник глава Минтруда РФ в качестве почетного гостя присутствовал на праздновании 200-летия обретения латиноамериканской страной независимости. Кроме того, в Мехико состоялась его встреча с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Мексика остается вторым торговым партнером РФ в регионе, уступая только Бразилии. Из России в республику поступает в основном продукция металлургической и химической промышленности, а в мексиканских поставках более четверти приходится на автомобили и запчасти к ним.