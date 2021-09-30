Le Figaro (Франция): никогда не упускать из виду «военные игры» России

Французская фирма цифрового слежения якобы узнала все секреты маневров «Запад-2021». Эту информацию нашим военным еще предстоит проверить, поскольку очень может быть, что кто-то просто набивает себе цену. Впрочем, главный секрет этих учений прост и известен любому внимательному читателю газет. Не Россия все последние 30 лет двигалась на Запад. Запад приближался к России.

Французская фирма цифрового слежения якобы узнала все секреты маневров «Запад-2021»

С воздуха российская армия напоминает фигуру из маленьких точек, тесно прижавшихся друг к дружке. В фокусе оригинального спутникового снимка оказался полигон в Лунино - населенном пункте Калининградской области. Среди прочего, на нем можно различить взлетно-посадочные полосы, командную зону под камуфляжным полотном и стояночную зону. Оранжевые точки с пометой "бронированный" свидетельствуют о присутствии бронированного военного транспорта. Алгоритмы обнаружения компании "Прелижан" автоматически подсчитали и идентифицировали их присутствие, отличив их от гражданских моделей. 20 августа их было около 20. 8 сентября - 150. В августе на белорусском полигоне Обуз-Лесновский было зафиксировано 102 бронированных автомобиля и 309 единиц военного транспорта. На аэродроме Энгельс, расположенном немного восточнее на территории России, программное обеспечение фиксировало вылеты и прилеты сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М, которые легко идентифицируются среди других самолетов, притом, что масштабные российские военные учения Запад-2021 должны были начаться с 10 по 16 сентября.

Чтобы добиться тех же результатов, сотрудникам разведки пришлось бы "вручную" прошагать и проползти тысячи километров, отслеживая из засады, фиксируя и анализируя все эти перемены в российском поведении. А теперь все это делает программа, на основе тысяч подобных изображений научившаяся распознавать искомые объекты: нужно только настроить ее на обнаружение этих целей. На первый взгляд кажется, будто в этом нет ничего особенного, но на самом деле это революция.

Вернемся в Россию. Лунино, Обуз-Лесновский и Энгельс - лишь небольшие детали глобальной головоломки "Запада". Военные учения, проводящиеся каждые четыре года, официально проходят как минимум на девяти полигонах в России, на пяти в Белоруссии, а также в Балтийском море. В рамках учений у границ Европы мобилизуется исключительный объем войск, по словам представителей российского Министерства обороны. Задача состояла в том, чтобы произвести впечатление. "Было мобилизовано 200 000 человек личного состава, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц военной техники, включая более 290 танков, более 240 артиллерийских орудий, реактивные и минометные установки и до 15 кораблей", - утверждает Москва.

Показуха по всем фронтам

Разыгранный в ходе учений сценарий предусматривал вторжение западных войск в Белоруссию и ответ России, направленный на отвоевывание проигранных территорий. День за днем армия Владимира Путина развертывала весь свой потенциал вплоть до беспилотников, роботов "Уран-9", батальонов радиоэлектронной борьбы, ракетных комплексов "Искандер" и т.д. Показуха по всем фронтам. 13 сентября, когда российский президент и его белорусский коллега Александр Лукашенко присутствовали на учениях, "Прелижан" зафиксировал на Мулинском полигоне свыше 350 танков.

Для западной разведки наблюдение за подобными маневрами на столь обширной территории, равной третьей части Европы, является настоящим достижением. "Мы еще оцениваем его подлинные масштабы", - объясняют в НАТО, не уточняя средства, использованные Альянсом. Однако "Запад" "значительно превосходит порог, разрешенный ОБСЕ", требующий допуск иностранных наблюдателей. Этот порог составляет 13 тысяч военных. "НАТО будет сохранять бдительность, в частности, контролируя, останется ли российская техника в Белоруссии, как это было после наращивания российских сил у границ Украины весной прошлого года", - подчеркивают в Брюсселе. Запад наблюдает, в частности, за районами Гродно и Барановичи, находящимися неподалеку от польской границы.

"С 10 по 16 сентября прошла активная стадия "Запада", - говорит Матье Булег (Matthieu Boulegue), специалист по России в британском институте Чатем-хаус (Chatham House). - Но этому предшествовали еще два месяца подготовки. "Запад" - это прежде всего учения по "командованию и управлению", а также логистике. Самая важная часть разворачивалась за кулисами. Как переместить столько войск? Как их кормить? Как организовать снабжение? Война - это прежде всего вопрос логистики, - утверждает исследователь. - Армии потенциально могут знать то, что на самом деле происходит во время этих маневров, - продолжает он, приводя диапазон возможных источников - от традиционной разведки до сбора изображений. - Но имеется ли необходимое время, серверы и человеческие ресурсы, чтобы все это осуществить? Вот в чем состоит приоритетный вопрос", - отмечает он.

Невероятная экономия времени и сил

Компания "Прелижан" попыталась справиться с этой задачей. Основываясь на находящихся в открытом доступе изображениях, предприятие, являющееся французским лидером в области технологий, связанных с искусственным интеллектом, самородок оборонной промышленности и поставщик услуг Управления военной разведки, по собственной инициативе приступило к наблюдению за российским гигантом, "проводя мониторинг" 45 полигонов, а точнее 23 авиабаз, шести плацдармов, 14 военных лагерей и двух портов. Вряд ли эта попытка вывода на чистую воду, пусть и частичная, понравилась Москве и Парижу. Министерство обороны сообщило, что не имеет никакого отношения к этой инициативе. "Важно, чтобы у нашей работы было надежное основание", - объясняет Арно Герен (Arnaud Guérin), сооснователь "Прелижан" наряду с Рено Айу (Renaud Allioux). Клиентами предприятия, насчитывающего 150 сотрудников, являются шесть государств. Оно предоставляет спецслужбам индивидуальные услуги, соответствующие их потребностям, но без обрабатываемых им изображений. Так что разведка в отношении маневров "Запад" была просто тренировкой.

Алгоритмы искусственного интеллекта обнаруживают, распознают и идентифицируют "наблюдаемые" объекты, такие как самолеты или автомобили, при условии что они правильно нацелены на соответствующие территории. Они могут выявлять военные самолеты и идентифицировать их с точностью до 95%. Они способны обнаруживать объекты, которые видны лишь частично. Что касается вертолетов, автомобилей и кораблей, результат оказывается несколько хуже, хотя и все равно весьма впечатляющ по сравнению с другими компаниями в этом секторе. В картографической системе тоже имеется ряд уязвимостей: например, плохо видна зона боевого дежурства на аэродромах. Единственным непреодолимым препятствием для оптики является плотный слой облаков. Неподвижное изображение также не несет никакой информации о разворачивающейся операции. Но в любом случае экономия времени и эффективности играет ключевую роль для сотрудников разведки, тем более что в их ведении находится частота полетов спутников и они располагают изображениями военных объектов большего разрешения по сравнению с имеющимися в коммерческом доступе.

"Подобный инструмент позволяет добиться трех результатов, - резюмирует генерал Грегуар де Сен-Кантен (Grégoire de Saint-Quentin), возглавлявший ранее военные операции французской армии, а в этом году занявший место консультанта в "Пролижан". - Прежде всего это внушает уверенность, что все данные, собранные спутниками, будут проанализированы", - отмечает он. Учитывая экспоненциально растущий объем доступных изображений, только 10% из них могут быть проанализированы вручную при помощи такой службы, как Управление военной разведки. "Кроме того, это позволяет проанализировать данные вовремя, что ускоряет темпы принятия решений", - продолжает Грегуар де Сен-Кантен. В эпоху "когнитивной войны", когда избыточное количество информации создает риск паралича, искусственный интеллект предлагает возможность быстрее принимать решения. "Наконец, этот инструмент исключительно полезен для отбора релевантной информации", - заключает он.

Спецслужбы всех стран мира не сомневаются в том, что происходит настоящая революция. ЦРУ попыталось заполучить "Прелижан" в прошлом году через свой инвестиционный фонд In-Q-Tel, предложивший выкупить пакет акций компании. Арно Герен и Рено Айу предпочли отказаться от их предложения. Чтобы обезопасить предприятие, Министерство обороны Франции выкупило пакет акций компании.

Дымовые завесы и надувная техника

В Управлении военной разведки эксперимент, проведенный при помощи "Прелижан", называется "TAIIA". "Благодаря внушительному количеству проанализированных изображений мы теперь способны идентифицировать временные меры или даже действия, о которых мы не знали раньше, например, присутствие беспилотника на платформе, где его никогда до этого не замечали", - сообщили в официальном коммюнике Управления военной разведки в январе. В условиях гибридных войн, а также перед лицом мощных противников с большим количеством ресурсов разведка дает ключ к превосходству. "Мы говорим об intel-led operation, операциях, которыми руководит разведка, - подчеркивает генерал Сен-Кантен. - Поскольку тотальное наблюдение вести невозможно, роль офицеров разведки сводится к умению настраивать датчики", - добавляет он. При всемирной цифровизации их становится все больше.

"Невозможно себе представить успешную армию без подобных инструментов. Другие страны занимаются их разработкой, и важно иметь их в нашем распоряжении", - снова подчеркивает он. Под прицелом спутников армии должны переосмыслить свои стратегии маскировки и конфиденциальности. Они уже применяли дымовые завесы, чтобы скрыть свои маневры. У них была фальшивая надувная техника, чтобы обмануть противника. У них была даже возможность генерировать источники тепла для имитации двигателей, видимых в инфракрасном диапазоне. Военачальники должны выявлять ловушки. А искусственный интеллект меняет положение дел. Но и его можно ввести в заблуждение. "Искусственный интеллект - это инструмент, а не волшебная палочка, - предупреждает Арно Герен. - Наши инструменты привносят фактические данные, цифры в историческом контексте, данные, отраженные через разные призмы. Это информация, которую можно обогатить за счет других источников", - объясняет он. Окончательное решение и впредь будет за глазами и интеллектом человека.

Николя Баротт (Nicolas Barotte)