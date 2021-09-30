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ТАСС

Путин: просрочка с утверждением мер подвергает риску планы развития космической отрасли

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Комплекс мер в космической сфере с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Несоблюдение сроков с утверждением комплекса мер в космической сфере подвергает риску планы развития отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по развитию космической отрасли, которое проходит в режиме видеоконференции.

Президент напомнил, что комплекс мер с соответствующим финансированием надо было утвердить к 30 августа. "Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом", - сказал глава государства.

Он попросил участников совещания объяснить причины такой задержки и сообщить, когда работа завершится.

Путин отметил, что прошлое подобное совещание по космической тематике прошло в апреле. На нем обговарвались актуальные задачи, стоящие перед отечественной космонавтикой, а также основы госполитики в этой области до 2030 года. Президент напомнил, что по итогам встречи в апреле договорились, что кабмин подготовит комплекс мер по достижению долгосрочных целей в космической сфере. "Ряд решений уже принят, например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года", - сказал Путин.

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Россия
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Путин Владимир
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