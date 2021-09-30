Китайский модуль "Чанъэ-4" провел 1 тыс. дней на обратной стороне Луны

Национальное космическое управление КНР будет публиковать полученные в ходе миссии данные

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китайская межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" к настоящему моменту провели на обратной стороне Луны 1 тыс. земных дней. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Центр лунных исследований и космических программ КНР, который входит в структуру Китайского национального космического управления (CNSA).

К настоящему моменту луноход "Юйту-2" преодолел более 839 м. лунной поверхности и накопил более 3,6 тыс. Гб информации о спутнике Земли, сообщает Центр лунных исследований и космических программ. Отмечается, что все системы лунохода и посадочного модуля исправны и функционируют в штатном режиме. В настоящий момент они переведены в спящий режим на 34-ю лунную ночь из-за отсутствия солнечной энергии. Позже "Чанъэ-4" продолжит исследования на обратной стороне Луны. Китайское национальное космическое управление будет публиковать полученные в ходе миссии данные.

8 декабря 2018 года с космодрома Сичан на юго-западе Китая был запущен аппарат "Чанъэ-4", который 3 января прилунился в бассейне Эйткена. Мягкая посадка на обратной стороне Луны была совершена впервые в истории человечества и считается важным шагом в исследовании космоса. Благодаря современной аппаратуре модуля появились первые в мире панорамные снимки "тыльной части" лунной поверхности, полученные с близкого расстояния.

Модуль поддерживает связь с Землей при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", находящегося на гало-орбите в точке Лагранжа L2 и способного постоянно сохранять устойчивую позицию как относительно Солнца, так и нашей планеты.