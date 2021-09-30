Войти
ТАСС

Китайский модуль "Чанъэ-4" провел 1 тыс. дней на обратной стороне Луны

368
0
0
Лунный аппарат Чанъэ-4
Лунный аппарат Чанъэ-4.
Источник изображения: © AP Photo, China National Space Administration/Xinhua News Agency via AP

Национальное космическое управление КНР будет публиковать полученные в ходе миссии данные

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Китайская межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" к настоящему моменту провели на обратной стороне Луны 1 тыс. земных дней. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Центр лунных исследований и космических программ КНР, который входит в структуру Китайского национального космического управления (CNSA).

К настоящему моменту луноход "Юйту-2" преодолел более 839 м. лунной поверхности и накопил более 3,6 тыс. Гб информации о спутнике Земли, сообщает Центр лунных исследований и космических программ. Отмечается, что все системы лунохода и посадочного модуля исправны и функционируют в штатном режиме. В настоящий момент они переведены в спящий режим на 34-ю лунную ночь из-за отсутствия солнечной энергии. Позже "Чанъэ-4" продолжит исследования на обратной стороне Луны. Китайское национальное космическое управление будет публиковать полученные в ходе миссии данные.

8 декабря 2018 года с космодрома Сичан на юго-западе Китая был запущен аппарат "Чанъэ-4", который 3 января прилунился в бассейне Эйткена. Мягкая посадка на обратной стороне Луны была совершена впервые в истории человечества и считается важным шагом в исследовании космоса. Благодаря современной аппаратуре модуля появились первые в мире панорамные снимки "тыльной части" лунной поверхности, полученные с близкого расстояния.

Модуль поддерживает связь с Землей при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", находящегося на гало-орбите в точке Лагранжа L2 и способного постоянно сохранять устойчивую позицию как относительно Солнца, так и нашей планеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
CLEP
Луна
Похожие новости
16.04.2021
Каталог образцов лунного грунта миссии «Чанъэ-5» выложили в открытый доступ
01.12.2020
Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-5" готовится к прилунению
25.11.2020
В NASA надеются, что Китай поделится данными о лунном грунте с научным сообществом
23.11.2020
Китайский луноход «Юйту-2» показал обратную сторону Луны в объеме
26.03.2019
Франция и Китай осуществят совместную лунную миссию в 2023-2024 году
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 07:17
  • 31
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 30.09 02:46
  • 18
ВМФ России исправил большую ошибку прошлого
  • 29.09 21:17
  • 6
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 29.09 17:52
  • 5
Telegraf (Украина): на что может пойти Украина, чтобы Россия убралась с Донбасса
  • 29.09 17:38
  • 4
Ученые из Сколтеха и IBM создали энергоэффективный оптический «транзистор»
  • 29.09 17:02
  • 25
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 29.09 15:49
  • 1
Гнилой орех ВСУ
  • 29.09 15:41
  • 2
Резидент ОЭЗ «Дубна» завершает проект для Корпорации «МИГ»
  • 29.09 15:37
  • 3
«Бастионы» просят огня: дроны помогут найти цели противокорабельным ракетам
  • 29.09 15:10
  • 48
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 29.09 14:58
  • 2
В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель
  • 29.09 11:40
  • 2
В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
  • 29.09 11:34
  • 1
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 29.09 09:47
  • 2
Производство отечественных СВЧ-переключателей для спутников запустят в 2022 году - "Ростех"
  • 29.09 08:03
  • 1
Новый этап или новые игры?